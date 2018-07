Calatayud defiende su nombre

Ismael es un niño alegre y divertido que practica en Calatayud muchos deportes. Nada, va en bici y da clases de piano. Aunque Redouan, su padre, piensa que podría ser un gran atleta de fondo. «Espero que sea mejor de lo que he sido yo y tiene muchas cualidades para ser un fondista muy bueno. Mi hijo tiene mentalidad española y su vida estará en España», reconoce el corredor marroquí. Redouan Benharafa es el mejor ejemplo de integración en la localidad zaragozana. Se casó con Pilar, una vallisoletana y lleva 23 años viviendo en Calatayud. Benharafa nació en la localidad marroquí de Taza hace 52 años y vino a España de la mano de Víctor Navarro, un bilbilitano que lo ha sido todo el mundo del atletismo y es el actual presidente del Atletismo Calatayud.

Persona prudente y humilde, siempre se recordarán los duelos de Benharafa con atletas aragoneses en las pruebas de cross. «Competí con corredores de la categoría de Eliseo Martín, los hermanos García, Javier Ferrando o Rubén Villarroya». Llegó con otro compatriota. Era Omar Errachidi y con él compartió piso tres años. Pero cuando Errachidi regresó a su país, Benharafa se unió al grupo de fondistas de la localidad como Víctor Navarro, Javier Ceamanos, Mariano Sánchez, Alfonso Serrano o Sergio Garde, entre otros. Era un grupo que rivalizaba con el Centro Atlético Monzón por los títulos regionales de fondo. «Me adapté a los atletas de la localidad. Todas las competiciones y entrenamientos son mis triunfos. Mi amistad con mis amigos son triunfos. Nunca tuve un problema con nadie», reconoce.

Una vez que obtuvo el permiso de residencia empezó a trabajar en el Grupo Condor y llevó una escuela de atletismo de Calatayud. Benharafa llegó a correr el maratón en 2.17 y su gran ilusión era disputar el Nacional de cross en Calatayud. Fue un histórico 13 de marzo del 2016. Ese día ganaron en casa los aragoneses Toni Abadía y Cristina Espejo y Said Aitadi se retiró. «Pero no pude competir puesto que tenía una lesión en uno de mis pies», dice el atleta del Fertinor.

En tan solo dos años Calatayud pasó del cielo con la organización del Nacional de cross gracias al impulso de Víctor Navarro al infierno tras la detención por la Policía Nacional el pasado 13 de junio de Rachid Najid, Said Aitadi y Malika Asahssah por su presunta implicación en una trama de dopaje deportivo que estaba centralizada en Calatayud y tenía ramificaciones en Madrid y Valencia. La localidad zaragozana fue noticia en todos medios.

Sin quererlo, Benharafa se vio afectado por esa situación. «Siempre se ha hablado en esta ciudad de deporte limpio. El único marroquí que lleva viviendo tantos años aquí es Redouan. En Calatayud piensan que soy yo el que ha estado detenido y eso me da mucha rabia», dice el marroquí mientras llora de la emoción. Reconoce que «nunca he tenido apoyos en este pueblo, jamás. Solo de los amigos. Pero no tuve suerte como otros. Y esto es lo que me duele. Doy todo lo que puedo por mi Calatayud». Y finaliza suplicando que esta situación no le afecte a su familia. «Pido a la gente que no se confunda y que no le pregunten a mi mujer si he sido yo el detenido», indica.

Alfonso Serrano es otro de los símbolos del atletismo en Calatayud. Corredor veterano, es el presidente del Fertinor Calatayud. «Llevamos trabajando hace diez años. Dejamos al Atletismo Calatayud por su mala gestión y montamos otro club a nuestra manera». Son un equipo de atletas con gran experiencia. «Ahora el dinero que tenemos nos llega para lo justo. Agradecemos la ayuda de Fertinor y le objetivo es que se nos vea fuera de Calatayud. No recibimos ayudas institucionales pese que se las hemos solicitado al ayuntamiento. Nunca han fructificado», dice.

Serrano reconoce que el atletismo en la ciudad está en auge. «Pero nos faltan figuras y al llegar la adolescencia los jóvenes se diluyen. Pero a nivel popular hay un gran boom». Serrano no se esperaba la noticia de la detención de los tres marroquís. «Me sentó muy mal y las noticias que recibía no las entendía. Me impactó. Llevamos trabajando muy bien un montón de tiempo para que el atletismo funcione», reconoce.

Limpieza y seriedad

Serrano transmite sus pensamientos con firmeza. «Todos los atletas de Calatayud hemos trabajado con limpieza y seriedad. No se puede cuestionar a atletas de toda la vida. Que alguien ajeno sea protagonista de estas noticias queda fuera del atletismo bilbilitano», explica. La noticia ha impactado con fuerza en la población. «Somos trabajadores que en nuestro tiempo de ocio entrenamos para acudir a carreras. Que se generen dudas cuando aparece Calatayud por el dopaje me molesta bastante», dice Serrano, que es secretario del instituto Emilio Jimeno.

La Agrupación Deportiva Jalón es el club que más atletas escolares y populares tiene en la localidad. Uno de sus estandarte es Lurdes Chavarri, una ultrafondista que llegó a ganar el Nacional absoluto de 100 kilómetros. «Todo el mundo sentimos decepción y rabia por estas noticias. Que se hagan trampas no le gusta a nadie. Aquí hay muchos corredores y es un caso aislado. Espero que nadie nos meta en el mismo saco», afirma.

Rachid Najid echaba este año una mano en la AD Jalón con los padres de los niños del Salvador Minguijón. «Se le dio la oportunidad de entrenar a atletas populares lunes y miércoles. También trabaja allí Redouan Benharafa. Se juntarían 15 personas veteranas. Aunque a mí los entrenos me los lleva Venancio Navarro». La atleta veterana nacida en Alfaro reconoce que «Rachid me cae muy bien, motiva a la gente y sabe mucho. Había gente más reacia y menos reacia a que colaborara». Chavarri conocía los antecedentes con problemas de Rachid y Asahssah. «Pero a veces a la gente hay que darle una oportunidad. Llamaban mucho la atención los resultados de Said Aitadi. Correr dos veces en tres meses un maratón en 2.08 es correr mucho», explica la atleta.

Chavarri confiesa que una de las mayores molestias es que «en los últimos meses Chus Peñalosa, concejal de festejos y deportes, haya hecho comentarios apoyando a Said Aitadi. Eso es muy llamativo. No sé si son porque es amiga suya o por el ayuntamiento. Hay muchos otros atletas en Calatayud que han ganado carreras y no son tan reconocidos públicamente. Son cosas que mosquean. Esta claro que tienen algún tipo de ayudas», explica. Alberto Giganto es el presidente del club. «Está muy dolido y decepcionado con la noticia», reconoce.