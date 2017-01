Un cambio radical

Es que en Aragon, no salimos de la mediocridad, esta ciudad que fue emblemática del baloncesto en los 80 y 90, esta ciudad de 700000 habitantes con una renta per capita alta, con empresas y empresarios potentes, no se distingue por fomentar el deporte de élite y tener equipos de altura,que pongan en el mapa a la ciudad y a las empresas que patrocinan el equipo de baloncesto que envidia me dan Valencia o Vitoria.