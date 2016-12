Camino a las estrellas

Mañana JJ cumplirá 20 años. Nació en la Casa Grande de Zaragoza y desde entonces la vida ha dado muchas vueltas para Arcega. Sus padres eran dos jugadores de baloncesto. Joaquín Arcega jugó en Zaragoza, La Coruña, Portugal y Andorra. Su esposa es la norteamericana Valorie Whiteside, que militó en el Banco Zaragozano. Fue entonces cuando la pareja tuvo al que hoy es uno de los jugadores más prometedores de fútbol americano de Estados Unidos.

JJ Arcega es mulato y tiene una magnífica complexión física. Es alto, fibroso y sobre todo muy rápido. Sin prepararlo ya ha corrido el hectómetro en 10.18. Eso sería récord de Aragón puesto que Carlos Berlanga corrió los 100 metros en el año 1996 en 10.29. Esas cualidades físicas le han hecho brillar en el equipo de la Universidad de Stanford. Es la Primera División que está compuesta por cinco grandes conferencias. En la cúspide de la pirámide esta la National Football League, la NFL, formada por 32 equipos.

Su posición

JJ juega de receptor (Wide Receiver) y su misión es correr y que le pasen el balón. También bloquea para abrir camino a sus compañeros. «Puedo estar una hora jugando. Pero solo me dedico a atacar. Los partidos duran dos horas y media, pero hay que incluir los tiempos muertos y los huecos para la publicidad», explica desde Stanford. La competición se prolonga tan solo durante dos meses. Mañana finaliza el equipo de Jota Jota la temporada. La Universidad de Stanford se enfrenta en El Paso a la Universidad de Carolina del Norte. De ganar terminará en la duodécima posición.

El resto del año Arcega se dedica a estudiar y entrenar. «Lo más duro de este deporte es la preparación física. Al principio no me gustaba correr tanto y hacer tantas pesas. Ahora estoy más grande y más fuerte y por eso me encuentro más satisfecho», reconoce.

Las ilusiones de JJ se centran en los estudios y el deporte. «Pero lo primero son los libros. Si no sacara buenas notas no me dejarían jugar en el equipo. Quiero ser ingeniero, pero es complicado compatibilizarlo con el deporte. Ahora hay mucho trabajo en Estados Unidos y en California se están construyendo muchas casas por lo que necesitan ingenieros», afirma.

No ve tan lejos ser jugador profesional si sigue su meteórica progresión. «Desde niño siempre me atrajo jugar en los Carolina Panthers, pero cualquier equipo que me eligiera me encantaría. Si lo hago bien ahora contra los equipos que juego tendré posibilidades. Creo que si lo hago bien el año que viene, tendría opciones. Pero siendo realista podría conseguirlo en cuatro o cinco años, aunque en mi posición es más difícil que se fijen en ti», afirma Arcega.

José Joaquín estuvo los primeros años de su vida viviendo en España y Lisboa, que es donde jugaban sus padres al baloncesto. En el colegio jugó a fútbol y un poquito a baloncesto. «Ya casi no me acuerdo. En el fútbol avanzaba mucho más que otros jugadores, pero no era técnico, ni tenía toque de balón. Pero me divertía mucho», explica. De entonces le queda su afición por el fútbol español. «Soy hincha del Real Madrid y admiraba a Casillas y Raúl. Ahora mi ídolo es Cristiano Ronaldo. Es muy bueno y trabajador». Cuando se retiraron del baloncesto sus padres decidieron irse a vivir a Estados Unidos. Ahora sus padres junto a Keenan, su hermanito de diez años, viven en Spartanburg, una tranquila ciudad de Carolina del Sur.

JJ vive en Stanford, en la otra punta de los Estados Unidos. «Aquí hay muchas cosas que hacer. Es una ciudad con 8.000 estudiantes y 2.000 profesores. Todas las ciudades están cerca, desde San Francisco a San José y Oakland. Tenemos la suerte de tener la playa muy cerca. Siempre hace sol y hace calor hasta en el invierno». JJ Arcega habla correctamente el español, aunque sus costumbres son totalmente americanas. Este año votó por primera vez en las elecciones estadounidenses. «Aquí está todo el mundo enfadado porque no ha salido Hillary Clinton. Me gustaría que hubiera ganado, pero no podemos hacer nada», afirma. Sigue con pasión la NBA y su equipo favorito son los Thunder de Oklahoma de Russell Westbrook. También admira a Kevin Durant, ahora en los Warriors. California es un estado con una naturaleza espectacular. «Me gusta caminar por la montaña. Toda California es preciosa. Hay muchos sitios para ver y que no están apenas visitados», afirma.

Hasta hace cuatro años no sabía lo que era el fútbol americano. «No me gustaba ni a mí, ni a mis padres. Empecé a jugar, pero el entrenador no me daba minutos. Pero mi padre le dijo que me diera más oportunidades de coger el balón. Y hubo un día que solo corriendo realicé un touchdown. Desde entonces juego a fútbol americano». Ahora está becado en la Universidad de Stanford, tiene todos los gastos pagados y recibe un dinero extra para comida y material», explica el norteamericano. El camino a las estrellas solo depende de JJ.