Por la ciudad, por las decenas de aficionados que han viajado este año, incluso a Manresa, por los nueve mil que habrá hoy en las gradas, por un club de quince años de historia, por un proyecto de ocho temporadas seguidas en la ACB, por orgullo profesional e incluso personal, por una cuestión de honor, porque Zaragoza nunca se rinde. Por esta camiseta. Sobran los motivos por los que el Tecnyconta Zaragoza debe ganar hoy al Movistar Estudiantes (18.00 horas) en la final de las finales de esta temporada, el último partido de Liga en el que está en juego la permanencia en la Liga Endesa.

Hay muchos más motivos que argumentos para defender la victoria del Tecnyconta esta tarde. El equipo aragonés está donde está por méritos propios en una temporada llena de errores que le han llevado al borde del precipicio, a la antepenúltima posición empatado con el Betis, que ocupa la segunda plaza de descenso. Al menos el equipo aragonés depende de sí mismo, aunque hasta ahora no ha sabido aprovechar las ocasiones que ha tenido para liquidar el asunto. Las cuentas son bien simples, el Tecnyconta seguirá en la ACB si gana al Estudiantes, que solo se juega acabar en décima posición. De lo contrario, tendrá que esperar a que el Betis pierda en Málaga porque si los aragoneses caen y los sevillanos ganan, caerán a descenso.

Hoy no vale nada de lo anterior, dan igual las circunstancias, no importan los errores que han traído hasta aquí. Hoy solo hay 40 minutos de juego en los que esta plantilla y este cuerpo técnico deben lograr un único objetivo, ganar un partido y evitar un desastre mayúsculo, dejar a Zaragoza en la ACB y no complicar más el futuro del club. El azar ha querido que el Tecnyconta se la juegue contra el equipo que este año ha construido Willy Villar, arquitecto de las mejores temporadas del club, lo que concede al duelo un aura aún mayor de epílogo. Hoy solo vale salvar la situación. Mañana será el momento de las responsabilidades y las decisiones, de hacer borrón y cuenta nueva para comenzar una nueva etapa.

CONTRA EL MVP / Pero eso hay que hacerlo en la ACB, claro, para lo que ha de superar a un rival sin presión ni necesidad que cuenta en sus filas con el MVP de la competición, Edwin Jackson, y que ha ido haciéndose fuerte con el paso de la temporada tras un inicio dubitativo. El escolta francés va a terminar la temporada superando los 20 puntos anotados y de valoración media por jornada, algo que no se veía desde hace años. Más allá de preocuparse por cómo frenar a su rival, el Tecnyconta debe, para empezar, mejorar su pulso competitivo. Olvidar en la medida de lo posible lo sucedido en Manresa y saltar a la pista a demostrar de verdad y de una vez por todas que el equipo sabe lo que se juega y quiere conseguirlo. Bajo ningún concepto puede permitirse una salida de partido como la del miércoles o como la del último partido en casa ante el Madrid.

A partir de ahí otro factor importante será cómo maneje la presión el grupo. Luis Guil advirtió en la previa que solo jugarían los que estén preparados para esta batalla. No es día para dejarse dominar por el miedo, tampoco es cuestión de valentía, simplemente de responsabilidad. La que tienen la plantilla y el cuerpo técnico para mantener viva la llama de la ACB en Zaragoza. En sus manos está la ilusión de una afición y el futuro de un club.

El Tecnyconta solo ha sido capaz de ganar cuatro partidos en este 2017, todos ellos en casa y todos ante rivales directos. Es decir que, cuando solo le valía la victoria, ha sido capaz de obtenerla. A eso se aferra también el equipo en un día de mayor carga y trascendencia porque ya no hay margen de error. Los jugadores contarán con el apoyo de la grada, que presentará un gran aspecto, casi lleno para llevar en volandas al equipo. El Tecnyconta no puede permitirse una derrota. Por esta camiseta.

RESULTADOS

Gran Canaria-RETAbet Bilbao Dom. 13.00

Andorra-Real Madrid Dom. 18.00

Baskonia-Fuenlabrada Dom. 18.00

Unicaja-Betis Energía Plus Dom. 18.00

Río Natura-FC Barcelona Dom. 18.00

Tecnyconta-Estudiantes Dom. 18.00

Iberostar Tenerife-ICL Manresa Dom. 18.00

Valencia Basket-UCAM Murcia Dom. 18.00

Joventut DESCANSA

CLASIFICACIÓN

J G P F C

1 Real Madrid s 31 24 7 2715 2412

2 Valencia Basket s 31 23 8 2572 2328

3 Baskonia s 31 22 9 2594 2379

4 Unicaja s 31 21 10 2563 2406

5 Iberostar Tenerife s 31 21 10 2382 2226

6 FC Barcelona s 31 21 10 2555 2355

7 Gran Canaria s 31 20 11 2624 2358

8 Morabanc Andorra s 31 16 15 2525 2599

9 RETAbet Bilbao 31 14 17 2390 2491

10 UCAM Murcia 31 13 18 2488 2498

11 Movistar Estudiantes 31 12 19 2521 2585

12 Fuenlabrada 31 12 19 2396 2611

13 Río Natura Monbus 31 11 20 2368 2550

14 Joventut 32 11 21 2434 2538

15 Tecnyconta 31 9 22 2449 2620

16 Betis Energía Plus t 31 9 22 2343 2585

17 ICL Manresa t 31 5 26 2323 2701