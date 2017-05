Cani y Xumetra en las bandas

20.13 El Real Oviedo de Fernando Hierro se presenta con el siguiente once: Juan Carlos, Johannesson, David, Costas, Christian, Torró, Erice, Susaeta, Carlitos, Nando y Toché. En el banquilllo local se sientan Esteban, Michu, Linares Fernández, Rocha, Saúl y Óscar Gil

20.07 El Real Zaragoza jugará frente al Oviedo con Ratón, Isaac, Marcelo Silva, José Enrique, Cabrera, Zapater, Edu Bedia, Javi Ros, Cani, Xumetra y Ángel. Las novedades principales se localizan en las alas del equipo, donde Cani y Xumetra relevan en la titularidad a Pombo y Lanzarote, que en esta ocasión partirán desde el banquillo junto a Saja, Feltscher, Valentín, Barrera y Edu García. El descartado ha sido Fran

Debería de darse prisa pese a que los resultados favorezcan su parsimonia o incapacidad para confirmar de una vez la permanencia en Segunda una temporada más. Ganando esta noche al Real Oviedo en el Carlos Tartiete (21.00), el Real Zaragoza se aseguraría de forma virtual el repetir por quinto curso consecutivo viaje por la geografía de una competición a la que está anclado por muchos motivos, el principal la torpeza gestora del grueso de sus dirigentes. Su rival es un aspirante al playoff de ascenso y en su campo pocos le han tosido. No es ese el problemade fondo, sino la poca credibilidad de un conjunto aragonés rompible al menor cambio de brisa, incluso con la fuerza de la ventaja en el marcador. Los tres puntos le harían prácticamente inalcanzable para su perseguidor más rezagado, el Nástic. Con uno, prorrogaría la insufrible espera. La derrota mantendría el suspense, pero tampoco podría calificarse de catástrofe salvo que sus formas sonrojen. Y aun así...

Vive el Real Zaragoza en un purgatorio de espera infernal. Pedalea para llegar a meta como sea antes de que cierren el control a un equipo cuyo único motor fiable es Ángel. El goleador, subido en la ola perfecta, es la solitaria luz ofensiva para guiar a un bloque sin consistencia ni constancia defensiva alguna. Su propio técnico, César Láinez, no ocultó tras el empate con el Cádiz una gran irritación por la insistencia en los errores, en la pésima lectura de los partidos de sus futbolistas cuando el guión exige calma y personalidad. Nada nuevo en el horizonte, sólo que el entrenador lo está constatando en primera persona, y duele bastante más.

Es muy posible que Láinez insista hoy en su apuesta por José Enrique de central y Cabrera de lateral, un intercambio de papeles que no ha dado los frutos perseguidos --más bien todo lo contrario-- y que ha sido motivo de fogosos debates. Más vale que Ángel siga iluminado y que aguante los 90 minutos, porque el artillero esta vez no tiene quien le acompañe ni sobre el césped ni en el banquillo. Sin Samaras, con molestias musculares hasta en las pestañas, ni Dongou, operado, ni Raí, que ayudará al filial en una decisión muy discutible de prioridades, el Real Zaragoza actuará sin recambio en ataque. La idea, se supone, es que Xumetra, Cani, Pombo o Lanzarote --se admiten candidaturas-- colaboren más en el gol.

La incógnita se resolverá poco antes de las once de la noche, pero sería recomendable que el Real Zaragoza regresara de Asturias en la carroza de la salvación y no en la calabaza de las dudas. Sintiéndose ciudadano de una patria por muy pobre que resulte y no nómada sin pasaporte por tres jornadas más de inútil sufrimiento.