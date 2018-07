Cara y cruz para las hermanas Williams en Wimbledon. Mientras Serena se salvó de la eliminación ante la francesa Kristine Mladenovic a la que se impuso por 7-5 y 7-6 (2), Venus, finalista el año pasado del torneo cayó ante la holandesa Kiki Bertens por 6-2, 6-7 (5) y 8-6.

Venus, de 38 años, ya había sufrido en sus dos anteriores partidos para evitar la eliminación ante la sueca Johanna Larson y la rumana Alexandra Dulgheru, también resueltos en tres sets. La mayor de las Williams, novena favorita, ganadora de cinco títulos sobre la hierba inglesa, se añade a la larga lista de cabezas de serie eliminadas en esta semana en el torneo en la que este viernes también se ha despedido su compatriota Madison Keys, número 10, al perder con la rusa Evgenya Rodina (120 mundial) por 7-5, 5-7 y 6-4..

"Me siento muy feliz", decía Serena Williams nada más acabar su encuentro, sin saber aún nada de la derrota de su hermana. "He trabajado mucho dando todo lo que tengo. Técnicamente no soy una 'top ten'", bromeó la actual 181 del mundo, 25ª favorita este año, "pero estoy lista para cualquiera con la que me enfrente ahora", dijo lanzando su guante la exnúmero 1 mundial, de 36 años y ganadora de 23 Grand Slams. Serena se enfrentará en octavos cona Rodina, que viene de la fase previa.