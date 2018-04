Cara o cruz en el Stadium

Será uno de los partidos más importantes que se celebren las instalaciones del Stadium Casablanca. Se espera un encuentro muy igualado, un choque a cara o cruz. El que gane obtendrá un puesto en las semifinales del playoff por el título de la Liga Dia. Se enfrenta el juego de fantasía y el espectáculo que ofrece el Mann Filter frente a la defensa y la potencia física del IDK. En el primer encuentro el equipo dirigido por Azu Muguruza maniató el juego creativo de las locales. El segundo partido no eran muy buenas las vibraciones para las aragonesas. Pero en un sensacional tercer cuarto (8-25) el Stadium sentenció el choque.

Ahora llega el momento decisivo. El escenario será el pabellón Eduardo Lastrada, el partido comenzará a las 21.00 horas y será ofrecido por Teledeporte. Al que venza le espera el Girona. La otra eliminatoria ya tiene ganador. Es el Uni Ferrol, que se enfrentará al Perfumerías Avenida, el gran favorito para llevarse la competición. Lapeña hace un balance de los dos primeros partidos contra las donostiarras. «Ambos encuentros fueron muy similares en varios aspectos. Hay una guerra táctica muy bonita entre los dos equipos. Nos conocemos muy bien. Somos dos plantillas muy similares, no en construcción de plantilla, sino en jugadoras de talento y anotación. Al que la van saliendo las cosas tácticamente se le nota mucho en partido. Condicionan las faltas en un equipo u otro y esto hace que lleve el ritmo del partido», explica.

Es esencial que el triángulo mágico compuesto por Ocete, Ferrari y Barbee funcione a pleno rendimiento, cosa que no pasó el jueves pasado. Para el entrenador zaragozano hay un factor que puede ser importante de cara al choque decisivo. «Ambos equipos tenemos un día más de descanso con respecto al segundo partido. Yo creo que nos vendrá mejor a ambos». También destaca que «recuperamos el factor cancha. Pero por la historia con este equipo no nos viene bien, sino que es todo lo contrario. Será un partido con muchas emociones y el equipo que mejor sepa controlar las emociones en el momento clave del partido será el que gane. El peor momento es importante aguantarlo bien con una fuerte defensa y el punto bueno alargarlo y aprovecharlo», explica.

Todas las jugadoras se encuentran cansadas después de una larga temporada. Pero con muchísimas ganas de afrontar el partido más importante de la temporada. «Quieren pasar a semifinales. No están con ganas de terminar la Liga, que esto no concluya el jueves. Así me lo han transmitido y les veo las caras de optimismo», explica el zaragozano.

Pese a que Lapeña reconoce que el factor cancha no es decisivo frente al Gipuzkoa, el papel del público puede ser fundamental. «Lo retransmite Teledeporte. Más de 50.000 personas estuvieron pendientes del partido el domingo y seguro que ahora habrá más gente. El pabellón Eduardo Lastrada a las nueve de la noche tiene que rugir para ayudarnos. Esperamos a muchos aficionados, a colegios que nos han pedido venir. Se creará una atmósfera muy bonita y se verá un espectáculo tremendo», dice Lapeña.