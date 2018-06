Cargol: «Buscamos un perfil que se identifique con nuestro proyecto»

Salva Guardia ya es historia en el Tecnyconta Zaragoza y es hora de mirar hacia delante. El elegido ha sido Pep Cargol, que fue presentado ayer y que es un hombre de confianza del club que finalizó la campaña cumpliendo el objetivo primordial de la salvación siendo el primer entrenador y, ahora, pasa a los despachos para ser el director técnico de la entidad.

Con el mercado moviéndose a pasos agigantados, la entidad rojilla ha movido ficha rápido. Reymaldo Benito, el presidente, le trasladó a Cargol su intención de que sustituyera a Guardia y «los argumentos que me expuso me ilusionaron», dijo el extécnico.

El pilar fundamental es que el club sea «una familia». No solo se va a encargar de fichar, también de crear una hoja de ruta a seguir en el futuro: «Me hace ilusión poder ayudar y contribuir a lo que queremos como club, que es conseguir estabilidad desde el punto de vista deportivo, que logramos crecer desde nuestra identidad, con coherencia, poco a poco y haciendo hincapié en nuestros valores».

Todo ello pretende trasladarlo al entrenador y a los jugadores que conformen la plantilla. Aunque lo primero y absolutamente primordial es cerrar la contratación de un técnico, aunque no dio nombres. «Buscamos un perfil que sea capaz de identificarse con nuestro proyecto y lo que queremos ser como club, que se ajuste a la idea de crecimiento y estabilidad, que quiera estar en Zaragoza y participar de nuestra idea», afirmó.

Poco habló sobre el próximo entrenador rojillo, pero sí que aseguró que valorará la experiencia, aunque no es algo imprescindible, y que, sobre las incorporaciones, tiene que estar de acuerdo con ellas, otro motivo que invita a cerrar cuanto antes su contratación.

Otro aspecto importante es el de los nombres que conformarán la plantilla de la próxima temporada, comenzando por los que acabaron la anterior. El primer nombre propio es el de Gary Neal. «Tiene una oferta encima de la mesa y vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo el verano», explicó Cargol. De todos modos, dejó claro que «en el mercado hay muchos actores y vamos a estar atentos y preparados porque no nos podemos mover en un único escenario», en alusión a la espera de la decisión final del jugador norteamericano.

Además, no descartó negociar con Xavi Rey en las próximas fechas, no se mojó sobre la continuidad o no de Tomás Bellas (que acaba contrato), aseguró que la intención con Carlos Alocén es que forme parte del primer equipo y que, con el resto de canteranos, «vamos a buscar el marco ideal para que sigan creciendo».

El presupuesto / Con la ampliación de capital casi cerrada y sin nuevos inversores y con el patrocinador principal en el aire, una de las mayores incógnitas es el presupuesto. Sobre ello, Cargol afirmó que «tenemos una aproximación y una base», pero no ocultó que «hay que conseguir ajustarlo y estirarlo».

El gerente del club, Predrag Savovic, no dio cifras sobre el presupuesto debido a que no está cerrado, pero sí que aseguró que tienen «vías abiertas con varias entidades, no solo para ser patrocinador principal», así como que «lo primero es cerrar las renovaciones de los que nos están apoyando durante todo este tiempo».

Además, Savovic recalcó que la gestión debe ser «más prudente». «Somos un equipo que tiene que gestionarse así por todos los acontecimientos anteriores y para estabilizar el club. El presupuesto está por cerrar, pero no vamos a alargarlo mucho más», puntualizó.