Cargol: «Es un partido decisivo para la tabla»

Concienciados de lo que hay en juego pero con tranquilidad afronta el Tecnyconta Zaragoza su final de mañana ante el Betis. «Es un partido decisivo para la clasificación», empezó su comparecencia Pep Cargol. El técnico apela a la tranquilidad y a la experiencia de la plantilla para afrontar un partido en el que espera nervios y tensión. «Se trata de buscar la normalidad en cuanto a la manera de afrontar el partido, identificar puntos a atacar del rival y errores propios para corregirlos. Pero es cierto que por encima de eso está la idea de que es un partido decisivo. Eso en cuanto a la manera de estar los jugadores sí que da ese plus de que está todo el mundo muy enfocado a ese partido. Luego cuando empiece pues habrá que gestionar el agarrotamiento o la tensión o simplemente pesará la experiencia y la cosa fluirá. No sé cuál será el panorama. Lo lógico es que sea un partido de nervios y tenso», indicó.

Cargol destacó también el buen trabajo del equipo, enfocado tanto a terminar de adaptar a las dos últimas incorporaciones, Dylan Ennis y Milko Bjelika, como a recuperar a los jugadores con molestias. Los más dudosos eran Nico de Jong y Janis Blums, que han ido incorporándose poco a poco al trabajo en grupo, pero ambos estarán disponibles. De hecho el pívot regresa al equipo tras ser baja la semana pasada. En su lugar se queda fuera Álex Suárez. Tampoco entra en la convocatoria Lovro Mazalin.

Sí estarán los nuevos fichajes. Ennis tuvo un estreno desafortunado en Murcia. «Es una cuestión de adaptarse no tanto al ritmo sino un poco a l momento de partido. Es un jugador físico, que puede penetrar, acabar alto, y debe hacerlo con más listeza, a lo mejor no ir tan franco y buscar más el contacto. Milko tiene experiencia y simplemente se trata de integrarlo con los compañeros, que las cosas fluyan», explicó Cargol, que también explicó que a Ennis le han pedido que resuelva. «Es un jugador físico, con capacidad para poder estar en la pista. Es un jugador que va a tomar decisiones en ataqe. le hemos pedido que las tome y las va a tomar. está en el proceso de adaptación, a ver si podemos involucrar a muchos jugadores en ataque. Tenemos muchos focos para poder atacar», señaló.

Además del ataque, el entrenador del Tecnyconta insistió una vez más en la defensa. Por ahí pasan también las opciones de éxito del equipo aragonés. «Estamos trabajando en estabilizar nuestras canastas de alto porcentaje, no conceder ni una canasta fácil, tras rebote de ataque, de contraataque, tiros no punteados... que las tengan que conseguir por su talento, que sea trabajado, no porque nosotros no estemos», apuntó. Sobre el rival, espera pequeñas variaciones con el cambio de técnico pero no grandes revoluciones. «Al final es un equipo muy basado en jugadores de mucho talento. Booker, Schilb, Nelson, Kelly, tienen puntos en las manos», recordó Cargol.