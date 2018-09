Una caricatura de Serena Williams es acusada de sexista y racista

La caricatura de un dibujante australiano sobre la tenista estadounidense Serena Williams tirando su raqueta contra el suelo en la final del Abierto de Estados Unidos se ganó condenas internacionales que la tacharon hoy de sexista y racista.

"La caricatura es sobre su mal comportamiento en la pista (...) no estoy apuntando a Serena, quiero decir, Serena es una campeona", dijo Mark Knight, autor de la caricatura publicada el lunes en el Herald Sun.

“It had nothing to do with gender or race.”



