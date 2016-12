Carlo Ancelotti saca la lengua

Centrado en el nuevo reto de altura máxima que ha aceptado al relevar a Pep Guardiola en el Bayern de Múnich, Carlo Ancelotti no olvida ni oculta la profunda decepción que le supuso tener que abandonar el Madrid tras la temporada 2014-15. Con mayor o menor grado de resentimiento, en su libro de reciente aparición en castellano Liderazgo tranquilo: conquistar mentes, corazones triunfos (Editorial Indicios), el técnico italiano ajusta cuentas con el presidente del Madrid, Florentino Pérez, a quien critica no haber apostado por su continuidad en favor de la llegada de Rafa Benítez.

La racha triunfal de Zidane le carga de razón porque tiene claro que, su segundo entonces, sabe explotar como nadie la base que él cimentó en lo futbolístico y en las relaciones con la plantilla. La política intervencionista del presidente y la pérdida de confianza en su forma de trabajar después de una temporada sin títulos hizo que Florentino perdiera la confianza.

«Las cosas pintaban bien, había optimismo aunque no habíamos ganado nada. Llegamos a la semifinal de Champions y mi relación con los jugadores era excelente. Estaba convencidísimo de que estábamos en condiciones inmejorables para afrontar todas las competiciones de la temporada siguiente, pero supongo que el presidente ya había tomado la decisión», escribe Carletto.

El actual entrenador del Bayern palpaba los mismos indicios que cuando veía precipitarse su salida del Chelsea: no se hablaba del futuro, no se hacían planes y notaba sensaciones diferentes, que la relación era ya muy distinta.

La sintonía con Pérez había quedado rota meses antes, a raíz de que el presidente le pidiera explicaciones en torno a Bale. «Una mañana de marzo recibí un telefonazo del director general, que me dijo que el presidente quería hablar conmigo al final del entrenamiento. Aquello era insólito. Cuando fui a verle, me dijo que el agente de Bale había estado en su despacho para hablar de la situación del jugador», cuenta el técnico italiano que recuerda que «el 4 de enero yo había sustituido a Bale en el encuentro que representó el fin de nuestra racha ganadora y, según los rumores, el presidente había dicho que aquel cambio había sido un ataque contra él y que cuando me lo echó en cara no lo entendí, lo que motivó que perdiera la confianza en mí».

Ancelotti relata que el representante del galés le había dicho a Florentino que Bale no estaba contento con su posición, que quería hacerlo más en el centro. «El presidente me preguntó qué íbamos a hacer y yo le dije: ‘Nada’. Era imposible cambiarlo a aquellas alturas de la temporada porque entonces tendría que cambiar todo el sistema y mover a muchos más jugadores. También le dije que me extrañaba que el jugador no se hubiera dirigido a mí», relata.

La falta de confianza se agravó también a raíz de la publicación de unas estadísticas, basadas en análisis de la UEFA, que revelaban que el Madrid se entrenaba menos que la mayoría de los equipos europeos de primera línea. «Era un error, la verdad es que yo necesitaba dar más descanso a los jugadores», comenta. Así que el «pacificador» tuvo que marcharse tras comprobar en carne propia que «el Real Madrid no es un club para echar raíces. Incluso para los disparatados baremos del fútbol, el Madrid constituye una clase propia».