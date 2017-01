Carlos David: «Nuestro objetivo es llegar a los 50 puntos lo antes posible»

—Después de tres meses lesionado, ¿cómo se encuentra?

—Bien, después de tanto tiempo lesionado uno lo que quiere es volver lo antes posible, pero ya estoy recuperado y cogiendo la dinámica del equipo. Con dos o tres partidos seguidos me pondré al ritmo de mis compañeros.

—ante el alcorcón volvió a la titularidad, ¿está contento por ello?

—Sí, y más después de estar fuera muchas semanas. Ahora ya estoy disponible para el entrenador y he trabajado para poder disputar los 90 minutos. Eso sí, después de tanto tiempo tenía algunas dudas, no por aguantar el encuentro físicamente, sino porque después de una lesión así no sabes cómo vas a responder. Después del partido no acabé contento por el resultado, pero personalmente me encontré bien.

—Hasta su lesión fue fijo y ahora parece que vuelve a tener esa vitola para anquela.

—Cuando coincides con un entrenador tanto tiempo tienes confianza en él y él en ti, así que lo que queda es devolvérsela en el campo, pero para nada me siento un fijo. En los partidos en los que no he estado, tanto Jesús Valentín, que ya no está, como Íñigo López han respondido muy bien y ahí están los resultados.

—Con la marcha de Jesús Valentín al real Zaragoza se han quedado tan solo tres centrales puros para dos puestos.

—Cuantos menos compañeros hay, menos competencia tienes, aunque es cierto que Bambock ha jugado de central, y no solo un partido puntual, y se ha visto que rinde bastante bien. La competencia aumenta y no tengo ninguna duda de que cualquiera de los cuatro puede jugar.

—Después de cuatro partidos sin ganar, ¿cómo se toman el choque ante el Nástic de tarragona?

—Voy más allá porque no son solo estos cuatro partidos, sino que de los últimos ocho encuentros solo hemos conseguido una victoria. La forma más rápida de cortar esta dinámica negativa es ganando allí, aunque no lo vamos a tener nada fácil porque se han reforzado bastante bien.

—Poco a poco el Nástic va remontando y será una prueba muy dura a pesar de ir últimos.

—La clasificación no nos dice mucho por el potencial de su plantilla. El año pasado estuvo a un paso de subir a Primera. Han sacado pocos puntos en la primera vuelta pero se han reforzado bien. Ganaron el fin de semana pasado y son una de las plantillas más potentes de la Liga.

—¿Qué cree que ha fallado durante esta mala racha?

—Todos los equipos durante la temporada sufren bajones, no solo nosotros. Ahora nos ha tocado. Este bache se está alargando más de lo esperado pero no tengo ninguna duda de mis compañeros. Estamos trabajando bien y esos pequeños detalles que antes se nos daban a favor, ahora están en contra.

—De todos modos, el Huesca ha estado coqueteando con el ‘playoff’ cuando lo habitual era pelear por no bajar.

—Podemos tomar como referencia el año pasado. Con todo lo que sufrimos hicimos 22 puntos y ahora hemos hecho 28. Ese colchón nos viene muy bien y, aunque en la primera vuelta hemos coqueteado con los puestos de arriba, nuestro objetivo es la salvación, llegar a los 50 puntos lo antes posible.

—La semana pasada comentó Vadillo que había que ser ambicioso y que el objetivo debía ser llegar al ‘playoff’.

—Todo lo marca la dinámica que llevemos. El principal objetivo son los 50 puntos y, cuanto antes lo consigamos, antes podremos mirar a los puestos más altos. No lo descartamos pero vemos lo competitiva que es la Segunda División. Primero, esos 50 puntos.

—Después de tarragona viene el derbi aragonés y podrían llegar ambos equipos muy tocados al partido, según sus resultados de esta jornada.

—También podemos llegar los dos bien si ganamos, porque veremos el playoff más cerca y cambia todo. Ahora mismo no le damos mucha importancia al partido contra el Real Zaragoza porque tenemos un rival muy duro en Tarragona.

—¿tiene la sensación de que el Huesca es más favorito que el Zaragoza en el derbi?

—No estoy de acuerdo, esto puede cambiar en el siguiente partido. Si el Zaragoza gana y nosotros perdemos, se podría decir que el Zaragoza se mete de lleno en la lucha por el playoff y el Huesca quedaría muerto. Y ya la visión cambia. Quizá el Zaragoza esté un poco por encima nuestro, pero todo lo marcan las dinámicas. Dependiendo de lo que hagamos en Tarragona, encararemos el partido de una forma u otra, porque no es lo mismo afrontar la semana después de haber ganado que tras haber perdido