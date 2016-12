Carlos Sainz está listo para un durísimo Dakar

La mala suerte ha persguido históricamente a Carlos Sainz. Cualquier aficionado al motor recordará el famoso «trata de arrancarlo» de Luis Moya. Una vez retirado del Mundial de Ralis, la mala fortuna no ha dejado de perseguir, como si de una sombre se tratara, al extraordinario piloto madrileño. Pero no todo son desgracias, como demuestra su gran palmarés.

Venció en el Dakar en 2010, pero la fortuna volvió a abandonarle en las últimas ediciones. Este año, de nuevo con Peugeot, llega la hora de la reconquista. Además, según Marc Coma, su director deportivo y leyenda del Dakar, esta edición será la más dura de todas las celebradas en Sudamérica. Sainz, uno de los pilotos más veteranos que participará en la prueba, aseguró que «si él (Marc Coma) ha dicho que será duro, me he preparado para lo peor». Y lo será porque, según Sainz, «competir a 4.500 metros, como ya tuvimos ocasión el año pasado, y dormir a esa altitud es duro. Hay que tratar de aclimatarse, aunque por lo que he leído, hasta cuando estás preparado, nunca sabes cómo va a reaccionar el cuerpo».

El madrileño tendrá como principales rivales a Al Attiyah, Nani Roma y Giniel de Viliers, grandes pilotos que correrán para Toyota. A partir del 2 de enero, tras la salida en Asunción, Sainz tiene otra cita con el Dakar.