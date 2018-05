A Casillas le habría gustado un adiós como el de Iniesta

Iker Casillas, portero del Oporto, reconoció que le habría gustado tener una despedida en el Madrid parecida a las de Andrés Iniesta en el Barça, afirmó que «seguramente» en el futuro habrá «reconciliaciones» y dijo que no podría decir que no a una oferta para trabajar en la entidad blanca.

El guardameta abandonó el club blanco al finalizar la temporada 14-15. No vivió una gran despedida y, desde entonces, suma tres temporadas en el Oporto. En la última, ha ganado la Liga portuguesa.

«La situación fue aquella. Seguramente en el futuro habrá reconciliaciones. Envidia no, por suerte sigo jugando al fútbol, he encontrado un sitio donde estoy alegre y no estoy en la primera pagina de la noticia. A todos nos habría gustado una despedida como la que vi. Me alegro mucho por mi compañero», declaró.

Casillas también habló sobre la posibilidad de regresar un día al Real Madrid y declaró que no podría negarse a la posibilidad de trabajar en el club. «Cuando esté en Madrid iré al Bernabéu a animar. Tengo 37 años y 34 los he pasado de madridista. Eso no se va jamás. Volver al club, no lo sé. Entiendo que haber jugado en el Madrid tanto tiempo, me sigue. Firmo muchas camisetas del Madrid. Te han visto tanto tiempo en el Madrid, que te asocian. Si me llamaran volvería. Cómo le vas a decir no al Madrid. Pero no me veo de nada, porque ahora sigo jugando al fútbol», señaló.

El portero del Oporto analizó la posible salida de Cristiano Ronaldo o un cambio del portugués por el brasileño del París Saint-Germain, Neymar. «A día de hoy no cambio a Cristiano por nadie. El fútbol evoluciona, cambia, todos nos hacemos mayores, pero ahora mismo, no. Messi es el mejor delantero al que me he enfrentado y el mejor que he tenido es Cristiano. Lo que hace es increíble, es de locos», dijo el portero madrileño, que restó importancia a las palabras del jugador luso después de la final de la Liga de Campeones en las que insinuó que podría salir del Real Madrid esté verano.