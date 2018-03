A la caza de otro bálsamo

Como el agua fría en pleno verano. Así de bien sentó el triunfo del Tecnyconta Zaragoza ante el Bilbao Basket de la semana pasada, de vital importancia a tenor de la victoria del Betis Energía Plus. Mañana (21.00 horas) en Andorra es hora de cazar otro botín balsámico. No definitivo, pero sí que sería un paso de gigante por la salvación. Para ello tendrá que vencer a un Morabanc en plena lucha por el playoff de la Liga Endesa gracias a su gran racha de siete encuentros consecutivos venciendo que se truncó la semana pasada ante el Herbalife Gran Canaria.

Se podrían esperar novedades en la escuadra rojilla, pero no las hay. Al menos en forma de fichaje. El juego interior sigue mermado y tres semanas después de la lesión de Varnado y de su posterior desvinculación todavía no se ha conseguido un refuerzo de garantías. Xavi Rey era una de las opciones, pero su estado físico ofrecía dudas. Así, en el Principado tendrán que volver a multiplicarse Dragovic, De Jong, Álex Suárez y Triguero para afrontar el partido con garantías. Por lo demás, que no haya noticias sobre lesiones y contratiempos es la mejor de las noticias, valga la redundancia. Así, Pep Cargol tendrá a todos disponibles para el partido. de Andorra.

En el debe del equipo está marcado en rojo el poder dar un paso al frente lejos del Príncipe Felipe. Lejos quedan ya las victorias ante el Baskonia y Gipuzkoa y los finales apretados que cayeron cruz, innumerables ya. Mimbres hay para ganar, como demostró el Tecnyconta en la primera vuelta. En aquella ocasión doblegó al equipo de Joan Peñarroya por 95-78. Ese es el camino.

Por su parte, el Morabanc Andorra llega después de cosechar siete triunfos consecutivos, incluidos FC Barcelona Lassa y Real Madrid, y de cortar esa buena dinámica en Gran Canaria tras perder ante el Herbalife por un ajustado 99-95. Se trata de un equipo alegre. No en vano ocupa el cuarto puesto de equipos más anotadores (85,29 de media) y encaja 81,92. Frenar la aportación en ambos lados de la pista de jugadores como Albicy, Brazic o Sanè será clave para obtener el triunfo final.

Aunque Peñarroya tampoco tiene serios problemas con su plantilla en cuanto a la enfermería se refiere, Jaime Fernández no ha podido entrenarse en toda la semana con el resto de sus compañeros debido a unas molestias en los adductores y a merced del rendimiento ofrecido últimamente, en caso de que no pudiera ser de la partida, sería un contratiempo muy importante para el conjunto andorrano.

En busca de un ritmo alto / Pep Cargol tiene claro cómo quiere que juegue su equipo de normal, con un ritmo alto, y precisamente esa es una de las virtudes del Morabanc Andorra. «Juega con un ritmo alto de partido y es algo que nosotros también buscamos. Los dos equipos no renunciamos a posesiones en las que tengamos el buen tiro pronto. Tiran muy bien de tres y con muchos jugadores. Es un equipo muy fiable», destacó el entrenador del conjunto rojillo.

El gran momento que vive su rival es uno de los principales motivos de preocupación del técnico: «Junto a Baskonia es uno de los equipos más en forma del momento. Juegan con mucha solvencia y tienen un reparto de roles muy claro. Pueden aparecer Blazic, Sanè o Jaime Fernández un poco más en la anotación, pero es que el resto de jugadores están rondando unas medias de anotación de siete u ocho puntos», comentó Cargol. Por último, el entrenador resaltó que es un partido para confirmar el trabajo que se está haciendo y que ganar «da ese plus para competir».