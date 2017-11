A la caza de los tramposos

José Luis Terreros sigue siendo un apasionado del atletismo. Lo demuestra su perfil de WhatsApp con la imagen de Roger Bannister, el primer corredor en bajar de los cuatro minutos en la milla. No en vano, en su juventud compitió a un buen nivel nacional en las pruebas de velocidad prolongada con el Stadium Casablanca. Pese a que ahora es un hombre que tiene grandes responsabilidades profesionales y es desde marzo el director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), Terreros sigue siendo tan rocero y campechano como cuando vivió en Zaragoza. Ahora va a pasar cuatro días en la capital aragonesa dando dos conferencias a la Asociación de Gestores Deportivos de Aragón y a la Sociedad Española de Medicina del Deporte.

Pese a haber nacido en la localidad riojana de San Asensio hace 61 años, él se siente aragonés de pura cepa. «Yo vine a vivir aquí a los ocho años. Estudié el bachillerato en Dominicos y la carrera», reconoce. Lleva ocho años viviendo en Madrid, pero añora Zaragoza. «Aquí no hay atascos. También echo mucho de menos a los amigos. Cuando me jubile vendré a vivir a Zaragoza. Ahora está fantástica y el tranvía es maravilloso. Zaragoza es mi ciudad. Me encanta su forma de vivir, la tranquilidad...», dice.

En Madrid fue subdirector general de Deporte y Salud, subdirector del Gabinete del Presidente del CSD y ahora es director de la agencia antidopaje. «No me esperaba este cargo porque no soy nada político. Tengo mis ideas, pero no tengo carné. Cuando hago la gestión pienso más en los deportistas que en ninguna otra cosa».

En este nuevo cargo se considera una persona «independiente. A mí nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Ya soy viejo y no tengo ninguna otra ambición que ayudar a los deportistas y tengo la ventaja de que intento ser justo». Las presiones que recibe no vienen de los políticos. «Pero a nivel mediático es supergorda. El problema es que los medios quieren titulares y no se los puedo dar, ni se los debo dar. Y eso me causa cierta presión. Pero lo que me interesa es lo que piensen los deportistas y los que entienden de esto. La agencia es un organismo con mucha discreción y tengo 140 personas trabajando a mi cargo. Pero el tema del dopaje está sobredimensionado», asegura con convicción.

Terreros recogió el testigo de Enrique Gómez Bastida. «Quise que hubiera un mayor trabajo de equipo y una mejor organización estructural. La agencia pesaba muy poco a nivel internacional y hemos hecho esfuerzos para que nuestra opinión sea tenida en cuenta», explica Terreros.

Terreros conoce multitud de casos y muchas historias. Personas de las que se tienen muchas sospechas. «Hay muchos nombres que me llevaré a la tumba. Así tiene que ser. Si lo que sé sirve para hacer algo, lo hago. Si no, me lo callo», indica. La caza de brujas de finales del siglo XX parece que se ha calmado relativamente. «Lo desgraciado fue la Operación Puerto, que nos dio muy mala fama al deporte español. La posición de los jueces es la que va a misa. Ellos absolvieron a todos los acusados y la Audiencia Provincial de Madrid decretó que las muestras de sangre que tiene la Agencia Mundial de Antidopaje y la UCI no se podían recoger. Han analizado las muestras y corresponden a 27 personas distintas, de los que 24 son hombres y tres mujeres. Habría que comparar ese ADN con el de determinados deportistas. Pero eso no se ha hecho y ya veremos quién le pone el cascabel al gato».

Ahora las grandes gestas deportivas se miran con cierto escepticismo por los aficionados. «Es una injusticia, aunque yo no pongo la mano en el fuego por nadie en estos temas. Si hay sospechas se pueden hacer investigaciones para hacer controles dirigidos». El deporte de élite va por delante de los médicos y los policías. «Lo que va muy potentemente por delante porque genera mucho dinero es la investigación farmacéutica para los enfermos y se puede utilizar por el deporte. También mejoran los métodos de detección y el uso del pasaporte biológico ha sido un arma fantástica», afirma.

Este año se han resuelto una veintena de casos y se han abierto una cuarentena de casos nuevos. Los más mediáticos este año han sido los del ciclista Samuel Sánchez y los atletas Adel Mechaal y Ilias Fifa. «Con respecto a Sánchez, de su caso se ha hecho cargo la UCI. En cuanto a Mechaal, había una discrepancia si se había saltado dos o tres controles. Mechaal fue al TAS en Lausana y la resolución le fue favorable. Pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo no ha publicado todavía el laudo y no sabemos por qué se resolvió de esa manera. El caso de Ilias Fifa está en un juzgado de Mataró. Le hemos suspendido provisionalmente la licencia, porque da una imagen muy mala para el atletismo español. Esperamos que la jueza de Mataró nos de los datos de sumario para poder actuar», finaliza José Luis Terreros.