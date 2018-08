Celades también cambia la selección por el Madrid

El tránsito de técnicos de Las Rozas a Valdebebas no para este verano. Tras el tumultuoso fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid a pocas horas de debutar el Mundial, ahora es Albert Celades, durante cuatro años técnico de la sub-21 tras un breve paso por la sub-16 y sub-17, quien decide volver al club blanco, en el que jugó tres temporadas, aunque la mayor parte de su carrera la pasó en el Barça, donde formó parte de la 'Quinta del Mini'.

Celades, que ejercerá como técnico asistente de Lopetegui, dejó su puesto en la Federación el pasado 18 de julio, después de ejercer de ayudante de Fernando Hierro en el Mundial de Rusia, como lo había sido de Vicente del Bosque en el de Brasil cuatro años antes. El técnico andorrano aseguró que su marcha estaba muy meditada, y la desvinculó del hecho de que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, no le tuviera en cuenta para sustituir a Lopetegui en Rusia: "Mi marcha no es fruto de un calentón. No juzgo a Rubiales por poner a Hierro y no a mí. No tiene nada que ver. Los motivos se los dije al presidente y todo el mundo lo entendió", aseguró.