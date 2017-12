Un centenario congelado

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido cumple el centanario de su creación en el 2018. Los espectaculares paisajes del macizo calcáreo del Monte Perdido fueron cantados por el viajero y fotógrafo francés Lucien Briet a principios del siglo XX y tuvieron el eco merecido con la creación del Parque Nacional de Ordesa el 16 de agosto de 1918. Es uno de los primeros que se crearon en todo el mundo. También cumple sus 100 años el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Se esperan cantidad de actividades y actuaciones. Pero a dos semanas de que termine el 2017 todavía no hay una financiación concreta para este acontecimiento de importancia internacional. Manuel Montes es el director del parque desde 2011. «Estamos pendientes de que se firme el convenio entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que creará una comisión inter administriva. A esta se le encomendará la gestión de la captación de fondos y el trámite de las empresas que van a participar en la financiación del centenario. Pero estoy preocupado por la tardanza. El ritmo debería ser más rápido y el centenario comienza el 1 de enero», afirma el director del parque.

El acontecimiento se ha incluido dentro de las actuaciones de especial interés público. «Las empresas que participen tendrán una desgravación fiscal muy importante. La inversión publicitaria la realizarán como una donación. La comisión interadministrativa decidirá dónde se distribuye el dinero. Para que se repartan estos fondos que se recaudarán todo el año tiene que estar formada esta comisión», explica Montes.

Modesto Pascua, el presidente del patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, también muestra su impaciencia por la falta de la firma que dé luz verde a la comisión nacional. «El Gobierno español podría ser más ágil. Todos estos trámites se hacen un montón de veces. Pero, como nos pongamos más allá del 10 de enero, se nos habrá pasado el arroz. Falta la firma y no se sabe por qué no se ha firmado todavía», reconoce el barbastrense. Pascua explica que «el Gobierno de Aragón hizo un buen trabajo al hacer la petición al Gobierno español de declarar el centenario como evento de especial interés. Como lo fue la Expo de Zaragoza. Pero hasta que no haya presupuesto, no se puede hacer», dice.

Dentro del patronato se creó hace seis meses una comisión de trabajo en la que se realizó un cuaderno con 60 peticiones y que aumenta progresivamente. En paralelo, el Gobierno de Aragón ha creado una comisión del centenario presidida por Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. También se ha creado una comisión ejecutiva que se reúne cada dos semanas y que dirige José María Mur. La próxima será este lunes.

Varias son las actuaciones prioritarias dentro del parque nacional. «Habría que realizar un Centro de Interpretación en Escalona dedicado al mundo subterráneo. Se quedó las competencias el Gobierno español, pero no ha habido un euro. Por otro lado, la zona de acampada del fondo del valle de Pineta se quitó, lo que ha supuesto una falta de ingresos para el Ayuntamiento de Bielsa. Hay que estudiar dónde se podría hacer una zona de acampada».

También sería importante mejorar los servicios y accesos a las poblaciones de Revilla y Escuain. «Por otro lado, ha descendido brutalmente la ganadería de montaña. Eso es debido a que lo prados son de mala calidad y han sido invadidos por el bosque por la falta de presión ganadera». También entra en el cuaderno el antiguo parador de Ordesa. «Es una vergüenza que no se utilice. Se podría ubicar un centro de interpretación medio ambiental». Y el refugio de Góriz. «Estamos casi paralizados, aunque está a punto de acabarse el edificio nuevo. Nos queda un año de obras. Pero a este ritmo terminaremos en el 2025», dice pesimista Pascau.

Una vez que se firme el convenio, Madrid tendrá la última palabra. «Ellos decidirán quiénes serán los patrocinadores y qué actuaciones serán subvencionables y prioritarias y cuáles no», concluye Modesto Pascau.