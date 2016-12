El Chelsea continúa líder tras sumar doce triunfos seguidos

No entiende Antonio Conte, el meticuloso técnico italiano, de días de vacaciones. Su Chelsea arrasa en la Premier con 12 victorias consecutivas (récord del club), mientras el Arsenal sufrió para ganar en su estadio al West Bronwich Albion (1-0) y el United de Mourinho camina, poco a poco, hacia los lugares de privilegio. Tras derrotar al Sunderland (3-1), es sexto, a 13 puntos del Chelsea, pero en Old Trafford se lo pasaron bien con los goles de Ibrahimovic y esa maravillosa espuela del armenio Mkhitaryan que levantó al público. El City, que perdió a Stones por lesión nada más iniciarse el partido contra el Hull, no estuvo brillante, pero se impuso finalmente al colista (0-3).

Es Navidad, pero todo sigue igual en la Premier. El Chelsea avanza como un bulldozer, con Pedro reencontrándose con el gol –marcó el primero (m. 24) y el último (m. 93)–, al tiempo que Cesc, antes marginado y arrinconado, disfruta de su titularidad. No pierde el equipo de Conte desde el pasado 24 de septiembre, con una esplendorosa racha que le ha hecho olvidar su extraño e irregular inicio de Liga: dos derrotas y un empate en los seis primeros partidos. Ha solidificado el italiano a su Chelsea de tal manera (11 goles encajados en cinco meses de competición) que resulta casi una proeza batir a Courtois.

En 10 de esos 12 encuentros, el firme líder de la Premier ha logrado mantener la portería a cero. Solo Eriksen, del Tottenham, ha batido el exportero del Atlético. El gol del City de Guardiola, el último encajado por el Chelsea (3 de diciembre), fue obra de Cahill en propia puerta. Así camina el rocoso equipo londinense por Inglaterra desde que Conte, en una decisión que ha resultado fundamental, cambió radicalmente al 3-4-3, con dos alas que vuelan (Moses por la derecha y Marcos Alonso por la izquierda). No necesitó ayer ni a Diego Costa ni Kanté, sancionados.

Quedaban cuatro minutos para el final del partido cuando el Arsenal necesitó del gol salvador de Giroud para no descolgarse más. Un tanto que vale un tesoro, después de asediar al West Bromwich Albion, al tiempo que el Everton tomó aire con su victoria en el campo del Leicester. Pero el campeón ve el drama del descenso más cerca que nunca. Está cerca del pozo, décimosexto, soñando con Europa y el Sevilla. Acabó el Boxing Day con el triunfo del Manchester City en el estadio del Hull (0-3).