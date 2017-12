Chris Froome, positivo por dopaje en la Vuelta 2017

El ciclista británico Chris Fromme, cuatro veces ganador del Tour de Francia y ganador de la Vuelta 2017, ha dado positivo por dopaje, según ha informado a primera hora de este miércoles la Unión Ciclista Internacional (UCI) a través de un comunicado difundido en su pagina web.

Froome dio positivo por salbutamol, un broncodilatador que se comercializa, entre otros, con el nombre de Ventolin, en uno de los controles antidopaje que se realizaron durante la pasada edición de la Vuelta a España. Concretamente, la muestra se recogió el 7 de septiembre y arrojó un positivo por salbutamol superior a 1000 ng/ml, una cantidad que no puede justificarse con fines terapéuticos.

Según explica la UCI en su comunicado, Froome fue notificado del positivo el pasado 20 de septiembre. "El análisis de la muestra B confirmó el resultado de la muestra A del ciclista" del equipo Team Sky, añade la UCI. El control antidopaje fue llevado a cabo por la Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), el organismo independiente encargado por la UCI de definir e implementar la estrategia antidopaje.

La UCI subraya que, aunque el Código Mundial Antidopaje no lo exige, el organismo informa de forma sistemática posibles violaciones de las normas antidopaje a través de su web cuando se aplica una suspensión provisional obligatoria. De acuerdo con el artículo 7.9.1. de las Reglas Antidopaje de la UCI, la presencia de salbutamol en una muestra "no da como resultado la imposición de tal suspensión provisional obligatoria contra el corredor". La UCI cierra el comunicado afirmando que "no hará más comentarios" sobre el asunto.