Que cien años no es nada...

Doña Carmen fue una de las protagonistas del partido entre el Tecnyconta y el Barcelona. No sabe lo que es un pick and roll ni falta que le hace, pero se llevó la ovación de la tarde en el Príncipe Felipe cuando las cámaras, todas, la enfocaron para recibir la camiseta que le regaló el club por su centésimo cumpleaños. Pizpireta ella, no se arrugó ante el micro con el que con cariño le preguntaron cuál era el secreto para llegar a los 100 años. «No te lo voy a decir», contestó ante el alborozo general. 24 horas más tarde, vestida de nuevo con su camiseta rojilla, dejaba una confidencia que bien serviría para cualquiera a cualquier edad. «La clave es ser buena persona y ayudar a la gente en todo lo que puedas. Yo hago favores a todo el que me lo pide… si puedo, claro».

Se diría que el secreto está en una familia alegre, hospitalaria y abierta que reúne a cuatro generaciones. El veneno del baloncesto lo trajo la nieta, Elia Vallejo, responsable de todo el ajetreo que ha tenido la abuela en los últimos días. Empezó a practicar baloncesto desde pequeña en el Molière de Zaragoza, y sigue entusiasmada con el juego. Abonada del Tecnyconta, es la culpable de que a la bisabuela se le llenen los ojos de alegría cuando va al pabellón. Estuvo anteayer, volverá este domingo ante el Unicaja. «Me gustó mucho el ambiente, mucho», dice doña Carmen, encantada con su protagonismo. «Me encantó el regalo y el homenaje, sobre todo que me reconocieran como parte de este equipo».

Carmen de Cabo Fernández nació en Monforte de Lemos, y bien que presume de gallega, el 29 de noviembre de 1917, «después me casé con un catalán», y vivió en Barcelona durante 70 años antes de instalarse en Zaragoza, adonde su hija llegó tras contraer matrimonio con un aragonés empeñado en arrancarle el acento desde hace 33 años. Ahora, Elia madre cuida de las cuatro generaciones mientras escucha las historias de su madre, que tuvo un hermano, Cabiño, que jugó cinco temporadas en el Celta. Por experiencia sabe que el deporte no tiene edad y el Tecnyconta se lo reconoce. Que cien años no es nada...