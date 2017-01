El City se descuelga

Solo el Liverpool aguanta la implacable marcha del Chelsea, pero a distancia: a seis puntos. Y aguanta porque se ha hecho fuerte en Anfield, su estadio, y frenó las ilusiones del Manchester City de arrebatarle la segunda plaza. El golpe de la derrota se agravó este domingo con las victorias de Totthenham y Arsenal que le hacen caer hasta la quinta plaza. Tras un inicio espectacular que supuso todo un impacto en la Premier, el equipo de Guardiola ha ido perdiendo fuerza. "Hemos de pensar partido a partido", dijo el técnico, asumiendo los problemas que sufre.

No tiene mucho tiempo para pensar. El fútbol sigue sin parar en la Premier y este lunes el City vuelve a tener partido. En el Etihan frente al Burnley. El Chelsea tendrá más descanso (miércoles) pero le espera un duelo de altura en casa de los Spurs. El conjunto de Pochettino sigue firme y es cuarto, con los mismos puntos que el City, después de golear al Watford (1-4).

También el Arsenal resolvió sin problemas su compromiso frente al Crystal Palace (2-0) en un duelo que dejó unaimagen para recordar. Uno de los goles del año. El primer día. Lo marcó Olivier Giroud con un remate espectacular de espuela tras un contraataque vertiginoso en el que el delantero francés dio un pase de tacón.

El equilibrado duelo entre Jurgen Klopp y Pep Guardiola, ahora en versión inglesa después de que naciera en la Bundesliga, tuvo color rojo. Y alemán. Un solitario gol de Georginio Wijnaldum, holandés, en un poderoso cabezazo superando a un pasivo Kolarov cuando apenas había comenzado el partido (m. 8), fue suficiente para decantar la balanza. Pocas cosas pasaron en el terreno de juego, insuficientes, en todo caso para que el City levantara el marcador ante un Liverpool que marcha embalado. Casi tanto como el Chelsea.

Guardiola alineó al once de gala, incluido Touré Yaya, reciente talismán con el que el City no había perdido desde su reaparición, pero el City no expresó su superioridad técnica. Le faltó remate. El técnico de Santpedor introdujo muy tarde dos elementos ofensivos para intentar evitar la que sería la cuarta derrota de la liga. Navasentró en el minuto 85 e Iheanacho, dos más tarde, sin tiempo para activar una reacción.

El City, tercero con 39 puntos, podría perder la tercera posición si elArsenal vence al Crystal Palace en uno de los partidos que faltan para acabar la 19º jornada. El Chelsea marcha en cabeza con 49 puntos, seguido del Liverpool con 43.



EL CHELSEA ARROLLA AL STOKE



Una nueva demostración de fortaleza dio el Chelsea en el epílogo del año, con su 16º victoria en 19 jornadas, las 13 últimas de forma consecutivas y que le permitieron igualar un récord del Arsenal (2001-02). A pesar de los claros pronósticos, el cuadro londinense tuvo que batallar frente a un Stoke que ocupa el tercio inferior de la clasificación (4-2).

El Chelsea dio una lección de entereza, después de que su rival le igualara dos veces el marcador. Courtois había recibido solo 2 goles en los últimos 12, pero Martins Indi, recién iniciado el segundo tiempo y Peter Crouch (m. 64) empataron para el Stoke. En ambos casos, la reacción del equipo de Antonio Conte fue fulgurante.

Cahill había inaugurado el marcador en el primer tiempo (m. 34), yWillian, por dos veces (m. 57 y 65), devolvió la delantera a los 'blues', que contaron con la presencia de Cesc Fàbregas en el once titular, quien fue despedido entre aplausos. Pedro, el héroe del 'Boxing Day', ni siquiera fue convocado. Bojan Krkic, en el Stoke, entró en el minuto 61 por Xaqiri. Diego Costa firmó el último gol (m. 85) que le asienta al frente de la tabla de los goleadores.



DRAMA EN OLD TRAFFORD



Mucho más sufrió el Manchester United en la morbosa visita del Middlesbrough a Old Trafford (2-1). Básicamente porque Aitor Karanka visitaba a su antiguo jefe en el Madrid. A punto estuvo de dejar en evidencia a José Mourinho con el triunfo. Lo evitaronMartial y Pogba en una fulgurante reacción de dos minutos que, no obstante, plasmó la superioridad local. El árbitro había anulado un gol a Ibrahimovic por una falta a Víctor Valdés, que también volvía a Old Trafford, y el United había estrellado dos remates a la madera.

Ganaba el 'Boro' a seis minutos del final gracias a un gol deGrant Leadbitter (m. 67), cuando Anthony Martial aprovechó una asistencia de Ibrahimovic (m. 84) y Paul Pogba cabeceó un centro de Juan Mata (m. 85), que fue uno de los revulsivos clave al sustituir a Fellaini para que el United sumara su quinto triunfo seguido. Sin embargo, aún no accede a los puestos de la Champions.



EL LEICESTER RESPIRA



Una victoria por la mínima, fiel también al estilo que le condujo a conquistar la anterior edición de la Premier, alivia la marcha delLeicester, preocupado este año para huir del descenso. Un gol deIslam Slimani (m. 22) sirvió para amarrar los tres puntos y evitar que la ausencia del goleador Jamie Vardy tuviera consecuencias en el marcador.

El West Ham tuvo más posesión y remató más veces al marco de Kasper Schmeichel, pero sin acierto. El triunfo del Leicester no evita que haya rubricado el peor comienzo de la historia del vigente campeón del título.

Otros resultados



Arsenal-Crystal Palace, 2-0

Watford-Tottenham, 1-4

Southampton-West Bromwich, 1-2

Burnley-Sunderland, 4-1

Swansea-Bournemouth, 0-3

Hull-Everton, 2-2