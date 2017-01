El City sufre y gana con un jugador menos

No habían ganado ningún título pero lo parecía. Tal era la alegría de los jugadores del City de Pep Guardiola tras vencer al Burnley (2-1), al que doblegaron con un jugador menos desde el 32, por la roja de Fernandinho. Sufrió el City, que se mantiene a siete puntos del Chelsea, el líder, que tiene un partido menos, y no solventó el duelo hasta la segunda mitad, con goles de Clichy y Agüero. Pero el tanto de Ben Mee metió de nuevo al rival en el encuentro. Guardiola confesó en la NBC que su etapa como entrenador no será extensa. «Estoy aproximándome al final de mi carrera como técnico», afirmó el técnico.

La victoria del City, tercero, vino acompañada por el empate del Liverpool, segundo, ante el Sunderland (2-2). El United ganó al West Ham, que jugó 75 minutos con 10 por la roja de Feghouli, con goles de Mata e Ibrahimovic (0-2).