La cláusula de Sergi García es mayor de 200.000 € y revisable

Sergi García renovó hace unos meses su contrato con el Tecnyconta Zaragoza, que ahora le une al club aragonés la presente temporada, la próxima y una más opcional, la 2019-20. En ese nuevo acuerdo se incluyó una cláusula de rescisión superior a los 200.000 euros aunque es una cantidad creciente y revisable en función de diferentes aspectos. El joven base balear es una de las grandes joyas de la plantilla aragonesa, el primer producto de la cantera que llega a la élite y se asienta. Su progresión y explosión esta temporada está siendo tan extraordinaria que hoy puede debutar con la selección absoluta en el primer encuentro de clasificación para el Mundial del 2019 contra Montenegro (20.00 horas, BeMad).

Sergio Scariolo le ha hecho saber al jugador que cuenta con él como tercer base del equipo y también para poder utilizarlo de escolta en determinados momentos, fórmula que al Tecnyconta Zaragoza le está dando muy buenos réditos en este inicio de temporada. El seleccionador ha desplazado a Pogdorica a los 16 jugadores convocados, pero nada más aterrizar en Montenegro ofreció la lista de doce con la que afrontará el partido de hoy. Sergi García será uno de los bases de la plantilla, mientras que Jonathan Barreiro fue uno de los descartes del técnico. También se quedaron fuera Xavi López-Aróstegui, Pere Tomás y Javi Vega. De esta forma, Sergi García puede tener sus primeros minutos con el equipo absoluto después de haber concluido este verano su etapa en las categorías inferiores con el Europeo sub-20 de Creta, ya que esta es su primera llamada absoluta.

Una llamada precipitada por el conflicto con las ventanas FIBA. La lista de Scariolo no incluye a ninguno de los españoles de la NBA ni tampoco de los equipos de Euroliga, puesto que las competiciones europeas no se detienen como las nacionales. De hecho, el Real Madrid y el Unicaja juegan hoy a la misma hora que España. Entre los 16 convocados para estos dos primeros encuentros de clasificación no figura ninguno de los que disputaron el Eurobasket hace un par de meses y el seleccionador ha confiado en la veteranía de jugadores como Albert Oliver, que debuta con 39 años, o de Fran Vázquez siete años después de su último torneo, además de en la juventud de los Sergi García, Jonathan Barreiro o Xabier López-Arostegui, todos de la generación del 97. Una circunstancia que se repite en casi todos los países, también en el rival de esta tarde. Montenegro cuenta con siete de sus integrantes en el último Europeo pero no contará con sus grandes figuras, Tyrece Rice, Nicola Vucevic, Marko Todorovic, Bojan Dubljevic y Dino Radoncic.