El club no contempla de momento meter a Neal en el tanteo

El Tecnyconta Zaragoza quiere renovar a Gary Neal y el jugador ya conoce la intención y la oferta planteada por la entidad. Sin embargo, la resolución de este caso parece todavía lejana en el tiempo porque el escolta de Baltimore ya anunció antes de marcharse que pretende estudiar todas las ofertas que tenga sobre la mesa, que no serán pocas. Aunque Neal también comentó a sus más cercanos en el club antes de poner rumbo a Estados Unidos que el dinero no será el factor decisivo a la hora de decantarse por un club u otro, el Tecnyconta teme que el jugador tenga ofertas mucho más jugosas, sobre todo de Ligas emergentes como la china. Aunque la respuesta se retrase, la entidad no contempla por ahora la opción de incluir a Neal en el derecho de tanteo, que se activará una vez finalice la Liga.

A favor del club aragonés cuenta, y mucho, el hecho de que Gary Neal ha disfrutado de esta temporada en Zaragoza, ha vuelto a sentirse jugador de baloncesto y ha brillado como nunca. «Creo que esta y mi primera temporada en los Spurs han sido las dos mejores de mi carrera», aseguró a la conclusión de la temporada. En el Tecnyconta ha encontrado el hábitat perfecto para recuperar sensaciones después de su operación de cadera y ha contado con dos fisioterapeutas (Juan Carlos Palacio y César Hidalgo) que le han permitido mantenerse en forma, así como con la máxima comprensión del club y el cuerpo técnico para adecuarse a sus necesidades.

La renovación de Gary Neal es una prioridad deportiva para el Tecnyconta. Es el mejor jugador que ha pasado por el equipo aragonés desde su fundación en el 2002, el más diferencial. Lo demuestran los múltiples galardones que se ha llevado a Baltimore, el de máximo anotador de la ACB (20,6 puntos), miembro del quinteto ideal de la Liga, cuatro MVP de la jornada y tres MVP del mes. Pero sobre todo lo demuestra la huella que ha dejado en Zaragoza.