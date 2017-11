El colegio de Marc Márquez

El III Allianz Juniormotorcamp de Marc Márquez, el de cada año, aquel que convierte en príncipes, en reyes, a 20 niños de cinco países (España, Holanda, República Checa, Alemania e Israel), de todas las edades, 17 chicos y 3 chicas, está presidido, cómo no, por una foto del codo del tetracampeón más joven de la historia de MotoGP. Con la leyenda: «El codo de Marc no es un codo cualquiera. Al apoyarlo contra la pista, alcanza un ángulo de inclinación de 68 grados, que le permite descolgarse de la moto como nadie. Es una decisión valiente, reservada solo para los más atrevidos».

Y valientes son, sí, estos niños, de entre 10 y 13 años, tan valientes como Marc Márquez. Y Álex Márquez. Y José Luis Martínez, el esparrin de los dos campeonísimos de Cervera (Lérida).

Y, claro, en cuanto llegó el primer día de clase, lo primero que hicieron los niños fue preguntar al campeonísimo ‘¿por qué te caes tanto?’. «Los niños son lo mejor que tenemos –explica Márquez— estar con ellos es, no solo un placer, una fiesta, un descanso, aunque no paran de machacarme en la pista, sino que es una vuelta a donde siempre quieres volver: a tu infancia. Como muy bien dijo un día Álex, nosotros, él y yo, estábamos en el vientre de nuestra madre cuando ya veníamos aquí, pues mamá ayudaba a los del Motoclub Segre».

Márquez contó que cuando el domingo llegó a Andorra, a la gala de la Federación Internacional de Motociclismo, vio como el británico Eddye Jay Wade, de 10 años, subía al escenario y recogía su medalla como campeón del mundo de 85cc. «Y cuando vi quien era, pensé: ‘Este chavalito me suena’. Y, de pronto, me viene el tío y me dice: ‘Yo aprendí de ti en el campus de Rufea del pasado año’. ¡Vaya!, bueno, no podemos hacer campeones en tres días, en diez entrenamientos, pero sí conseguir que aprendan buenas costumbres y comportamientos». Marc y Álex, y su inseparable José Luis, creen, comparten la idea, de que «no hay mejor disciplina que esta para ser un buen piloto».

El motocrós, para Marc, es la especialidad que tiene de todo. «Si tú eres un buen piloto de motocrós seguro que irás rápido en cualquier disciplina y, por supuesto, en velocidad fijo que te defiendes como pocos». Lo más importante para los campeones es que los niños sepan que han de prepararse y, también, vestirse y protegerse para practicar este deporte. «Cuando venimos aquí nos acordamos de todo eso. Y de lo que hubiésemos dado, no sé si pagado, pues dinero no había mucho, por disfrutar de una cita así con los campeones de aquel tiempo, con nuestros ídolos».

Márquez es feliz de estar en este ambiente. «Lo que más aprendes con los niños es a revivir la inocencia y las ganas de correr. Y a mantener la ilusión de cuando eras niño. Estamos aquí, todos, para ganar, para ser campeones, o intentarlo, pero esto solo nos durará mientras lo pasemos bien y los niños, estos días, nos ayudan a recordar que todo irá bien mientras sigamos con la misma ilusión que teníamos cuando teníamos su edad», explica.