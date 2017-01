El Comité de Competición abre dos expedientes a Piqué

No uno sino dos expedientes. El Comité de Competición ha abierto dos expedientes a Gerard Piqué por sus declaraciones contra los árbitros. Se han admitido, por lo tanto, las denuncias que ha lanzado el Comité Técnico de Árbitros después de las reiteradas quejas que ha realizado el central azulgrana, quien se expone ahora a una sanción económica, que podría ascender a los 3.000 euros.

El primer expediente a Piqué ha sido abierto, según ha informado la Cadena COPE, por Francisco Rubio, juez único en la Copa del Rey Todo nace en la frase del defensa azulgrana ("ya sabemos como funciona esto", dijo tras la derrota en San Mamés) que ha provocado la intervención del Comité.

El segundo se lo abre el mismo Comité por las declaraciones de Piqué tras el empate contra el Villarreal. El azulgrana recalcó que no le preocupaba nada que ese organismo federativo analizara sus palabras. "Cada semana los hechos me dan más la razón", argumentó Piqué. terreno de juego”. Ahora, una vez abiertos los dos expedientes, Competición debe nombrar a un instructor para recopilar más información y tomar después la decisión de si se sanciona o no a Piqué.