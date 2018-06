Competición traslada a la Fiscalía el procedimiento del presunto amaño

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió remitir al Ministerio Fiscal el caso del Huesca-Nástic y suspender el procedimiento disciplinario abierto ante los indicios claros de que se pudo alterar el resultado del partido que jugaron ambos la pasada jornada de Liga.

De acuerdo a la propuesta del instructor del expediente, los integrantes de Competición acordaron dejar en suspenso el caso a la espera de que se pronuncie sobre el mismo la Fiscalía, confirmó la RFEF, que pidió al comité que actuara al ser informada por la UEFA de los indicios detectados por la empresa que monitoriza para ella los resultados de las casas de apuestas, que es Federbet.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, aseguró ayer que el organismo «ha hecho únicamente lo que tenía que hacer», que es poner el caso en manos del Comité de Competición al recibir «un informe con unos indicios». «No significa que se esté prejuzgando. El principio de presunción de inocencia es respetado en esta casa, pero se trasladó al Comité de Competición que abrió un expediente. A partir de aquí tendrá que ir a la Fiscalía y tiene que dejar en suspenso el tema hasta que vuelva», comentó Luis Rubiales.

El presidente de la RFEF consideró que «desde la Liga se ha actuado de una manera en el pasado» y anunció que en la primera reunión mantenida ayer con el presidente de ésta, Javier Tebas, le ha propuesto «trabajar de manera conjunta internamente y hacia fuera» en este tipo de situaciones.

El expediente abierto por Competición por conductas que podrían ser contrarias a las normas generales y la petición de su apertura es la primera actuación de la vicepresidencia de integridad de la RFEF, que encabeza Ana Muñoz, creada hace una semana.

Denuncias / La decisión del comité de suspender el procedimiento y trasladarlo a la Fiscalía responde a la obligación legal en España de que la Administración se abstenga de conocer en los supuestos de prejudicialidad penal, de forma que hasta que éste no concluya y, según lo que se resuelva, no se retomará por la RFEF.

La Liga por su parte presentó una denuncia ante el Servicio de Control del Juego de Azar de la Policía Nacional por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito y señaló que desde su Dirección de Competiciones «no se ha observado ninguna circunstancia irregular que pueda determinar que el resultado hubiera sido amañado, de forma individual o colectiva».

Desde el Huesca no se han tomado acciones legales, algo que sí ha hecho el Nástic de Tarragona, que ha tomado cartas en el asunto. Josep María Andreu, presidente de la entidad, anunció el jueves que habían denunciado a Federbet. Además es la segunda vez que este organismo acusa al club catalán, ya que cuando militaba en Segunda B ocurrió un caso similar ante el Constancia de Inca.

«Queremos que se demuestre si hay algo, no podemos permitir que se nos acuse sin pruebas. Hablamos con la Liga y nos dijeron que no había nada, así que no nos creemos a Federbet. Iremos hasta el final», comentó el presidente.

El Huesca-Nástic, correspondiente a la penúltima jornada de Liga en Segunda División, acabó con victoria de los visitantes por la mínima (0-1) el pasado domingo, cuando el Huesca ya había certificado su ascenso a Primera División y el Nástic estaba jugándose la permanencia en la categoría de plata. Federbet «observó movimientos fluctuantes y extraños para un partido de este tipo», según indicó un informe de la UEFA que fue remitido a la Liga y a la RFEF.