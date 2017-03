Tenía motivos Luis Guil para acabar satisfecho su primer partido al frente del Tecnyconta Zaragoza. El primero y fundamental, el resultado, porque su equipo logró ganar «dos partidos en uno» al recuperar también el average. Pero más allá de los números, «con lo que más contento estoy es con la actitud del equipo», empezó diciendo el técnico sevillano. «Hemos estado consistentes en defensa, que es lo que buscábamos. Con errores, pero con actividad para poder solucionarlos. Hemos conseguido que no nos corriesen al contraataque, cuando nos estaban anotando mucho en esas situaciones y nos ha faltado cerrar mejor el rebote. En ataque hemos podido hacer por momentos el juego que quiero: tomando decisiones, corriendo, llegando en transición. A veces no con la claridad que me gustaría ya que solo hemos entrenado cuatro días, pero sí pasándonos el balón y buscando la ventaja o el jugador mejor colocado», resumió Guil, que también lanzó una advertencia. «El siguiente es Andorra y tenemos que seguir demostrando lo que hemos hecho hoy porque, si no, no valdrá para nada».

Guil consideró que los jugadores se quitaron un peso de encima con el triunfo de ayer pero advirtió que durante toda la semana ha visto «un equipo muy alegre». «Incluso el entrenamiento de esta mañana ha sido muy divertido. Es el propósito, divertirse pero sufriendo en defensa», indicó. Después el nuevo entrenador del Tecnyconta habló de nombres propios. Primero del esfuerzo de Bellas y Gecevicius. «Quiero agradecer a Tomás y Martynas el esfuerzo que han hecho para estar poniendo en riesgo su físico. Son lesiones musculares, con un riesgo grande y por eso destaco la profesionalidad y la entrega de los jugadores por sacar el proyecto adelante».

Después, de Sergi García. «Es uno de los jugadores con más futuro en España. Yo he llevado a esa generación y uno de los mejores es Sergi. Lo está siguiendo la selección española en el puesto de base. Todavía es joven y tiene altibajos, pero lo conozco y a base de quitarlo y volverlo a poner me permite tenerlo siempre a tope; y más junto a un base como Tomás. Cada vez está tomando mejores decisiones y además me gusta combinarlos en el campo». Y, por último, Filip Kraljevic. «Se ha entrenado muy bien estos días, pero hoy he preferido una rotación corta porque nos estábamos jugando el average y no quería crear la duda. Pero seguro que va a jugar. Seguramente ha sido inmerecido el hecho de que no haya jugado hoy, pero la situación del partido y del equipo nos ha llevado a esto. Como ya dije no necesito ningún interior más con esta rotación», explicó Luis Guil, satisfecho en su debut.