El consejo aporta 850.000 euros y asegura la viabilidad del curso

La viabilidad del Basket Zaragoza está asegurada una temporada más después de que el consejo de administración celebrado ayer decidiera poner la cantidad necesaria «para dar continuidad y viabilidad al club, pudiendo así arrancar con garantías la campaña 2018-2019», según explicó la entidad en un comunicado. La aportación aprobada es de unos 850.000 euros que permiten cumplir con los requisitos legales exigidos por el Consejo Superior de Deportes.

Ya estaba garantizada la viabilidad a pesar de las dudas sobre el presupuesto del club. Tecnyconta acabó su contrato el pasado 30 de junio y, aunque parecía que no iba a continuar dando nombre al equipo, ahora la empresa de Emilio Garcés, consejero y accionista de la entidad, se está planteando seguir y no lo vería con malos ojos si no se cerrase un acuerdo con otra empresa. El Basket Zaragoza ha estado buscando y negociando con varias sociedades, pero no se ha llegado a cerrar un compromiso con ninguna hasta el momento.

De todos modos, en caso de que no hubiese patrocinador principal, fuese Tecnyconta u otra empresa, el club garantizaba un presupuesto mínimo y de garantías para afrontar el curso que sería cubierto por los accionistas. Algo que, precisamente, es lo que ha sucedido.

Esta aportación de 850.000 euros permitirá «contar con un presupuesto para el club, incluyendo la fundación, similar al de la campaña pasada, de unos 4 millones de euros, a fin de realizar un proyecto deportivo lo más ambicioso posible dentro de los parámetros económicos aprobados», reza el escrito.

En riesgo de desaparición / De todos modos, el club avisa de que está cubierta la viabilidad a corto plazo y que el desembolso es «un ejercicio de responsabilidad por parte del consejo para dar continuidad al club la próxima campaña», así como que «se trata únicamente de un primer paso para la sostenibilidad de Basket Zaragoza que, no obstante, no solventará los problemas a medio y largo plazo de la entidad zaragozana, que sigue acechada por el riesgo de desaparición». «Por ello, desde el consejo de administración se ha querido igualmente trasladar un llamamiento a la sociedad aragonesa para que se sensibilice con la situación actual».

De este modo, aunque «el producto no es económicamente viable a día de hoy sin más», esta aportación «tiene como objeto hacer perdurar el baloncesto al máximo nivel en Zaragoza, recuperar la competición europea lo antes posible y seguir trabajando, aún sin instalaciones propias, por el baloncesto de formación de nuestro jóvenes valores para que tengan en el primer equipo la ansiada meta por la llegar a la élite sin salir de Aragón».

Reynaldo Benito, presidente del club rojillo, aseguró que «Zaragoza tendrá el proyecto que queramos entre todos, más allá de las personas, los nombres propios y los resultados deportivos», aunque también el mandatario recalcó que «el esfuerzo por apoyar el deporte aragonés debe venir de todos los actores implicados para poder desarrollar proyectos plurianuales que nos permitan tener estabilidad».