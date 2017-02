Contador regresa al ruedo ciclista

Quería recuperar la sonrisa pero le costaba. Llevaba un año en que todo se le torcía, sobre todo desde la primera etapa del Tour. Camino de las playas de Normandía, Alberto Contador se dio un trompazo terrible, una invitación a la retirada inmediata de la ronda francesa. Se montó en la bici, llegó a la meta y al día siguiente se volvió a estampar de bruces. Y, de nuevo, en la Vuelta, en Puebla de Sanabria (Zamora), otra vez por los suelos, otra vez los sueños rotos, los que lo invitaban a ganar la ronda española por cuarta vez.

El Tinkoff era algo así como un especie de equipo convertido en bomba de relojería que rodaba bajo los caprichos de su dueño y extrovertido millonario ruso, Oleg Tinkov, capaz de recorrer cada día parte de la etapa del Tour en bici, con coche auxiliar, mecánico, masajista y todo lo que le hiciera falta… como un ciclista profesional más.

Buen y divertido entrenamiento.Good and fun training with my team.Mañana presentacion del @FundContaTeam!11:30 pic.twitter.com/vvUqTQJLPR