Courtois aterriza en el Real Madrid besando el escudo

Thibaut Courtois dijo que cumple «un sueño de infancia», al enfundarse la camiseta del Real Madrid. «Cumplo un sueño. Llegar al mejor club del mundo no ha sido fácil, pero desde hoy puedo poner, además del trabajo y el esfuerzo con el que he trabajado en todos los clubs en los que he estado, la ilusión que tenía desde niño de jugar aquí. Ya soy uno de los vuestros, un madridista más. Nunca he besado un escudo, hoy sí, porque siento que he llegado donde quería», dijo el portero, acompañado de toda su familia, que reside en Madrid y ha sido fundamental para que el portero forzara su salida de Londres. Un mensaje que es muy parecido al de cualquier estrella cuando esta llega a un club grande. Besos al escudo.

«Cuando somos niños, siempre algún club te llama la atención. A mí Iker Casillas me llamaba mucho la atención y desde ese momento fui del Madrid, tengo una camiseta de Iker desde que tenía 10 años, cuando fue a jugar contra el Anderlecht», advirtió.

MUCHAS OFERTAS / Acompañado de Emilio Butragueño, el portero belga se mostró muy feliz en su primera rueda de prensa de blanco. «He recibido muchas ofertas, económicamente mejores, pero yo quería venir al mejor club del mundo y estar cerca de mis hijos. Una vez que supe del interés del Madrid, no hubo dudas. Vengo a un club ganador, el reto es seguir sumando títulos, todos los posibles cada año», afirmó.

Sobre el hasta ahora portero titular del Real Madrid, Keylor Navas no escatimó elogios: «Es un gran portero, pero yo vengo a competir al máximo».

El portero blanco podría debuta el próximo miércoles, día 15, en la Superocopa de Europa, ante el que fuera su equipo, el Atlético de Madrid. «Faltan pocos días, pero he estado entrenando, me siento bien, aún en forma del Mundial, y decidirá el entrenador. Tengo máximo respeto al Atlético, pasé una época muy bonita allí, pero ahora estoy feliz de empezar un nuevo reto aquí. creo que me gané el respeto de la afición y seré recibido como cualquier otro jugador del Madrid. Mi objetivo era venir al Real Madrid, todo el mundo lo sabía, aunque no se podía decir».

«En ese momento era joven, me dejé llevar y pedí perdón, como lo hago ahora. No es algo que muestre la persona que soy», explicó sobre su vídeo celebrando con cánticos contra el Madrid un título del Atlético. Florentino Pérez, mientras, sonreía.