Cristiano a un compañero: “Yo he marcado, ¿tú qué haces?”

Que Cristiano Ronaldo considera que la mayoría de sus compañeros en el Real Madrid no está a su nivel es cosa sabida, pese a que solo en contadas ocasiones suele estar a la altura de los acontecimientos en los partidos más importantes. «Yo he marcado un gol, ¿tú qué haces», le dijo a un compañero no identificado, según captaron las cámaras de Cuatro. El de Valencia lo era y esta vez al menos puso al equipo blanco con su gol en disposición de ir al asalto en el segundo tiempo y buscar la remontada.

Su frustración fue enorme cuando el partido acabó sin que el cuadro madridista pudiera sumar ni un solo punto y antes de que Zinedine Zidane, Marcelo y Sergio Ramos se enzarzaran a propósito de si fue cuestión de actitud o no el hecho de que el Valencia pudiera ponerse dos goles por delante en sus dos primeros ataques. La estrella portuguesa mostró sobre el mismo terreno de juego su profundo malestar.

Las cámaras de Cuatro realizaron un exhaustivo seguimiento a Ronaldo durante y después del encuentro y cuando se dirigía hacia el túnel de vestuarios e instantes después de que De Burgos Bengoetxea pitara el final, le cazaron lanzando un duro reproche a un destinatario sin identificar. «Yo he marcado un gol, ¿tú qué haces?... Foda se», dijo el goleador blanco antes de pararse, abrazarse y conversar con su compatriota Nani, a quien dio su camiseta.

Después, ya en la zona mixta, no se detuvo con los periodistas para comentar si estaba de acuerdo con la versión de Zidane o con Ramos. El entrenador había dicho que el partido se había perdido prácticamente porque los jugadores no habían entrado en él cómo debían y el capitán había replicado que lo sucedido no fue por «falta de actitud, no ha habido ni falta de concentración ni de intensidad».

Por otra parte, Florentino Pérez se ha enfadado con Isco e Isco sigue enfadado con Zidane. A cada día que pasa, el asunto se envenena más porque el presidente blanco le ha reprochado al centrocampista que mostrara públicamente dudas sobre su futuro. Con el retorno de Bale, las opciones de colarse en el once inicial disminuyen considerablemente para el exjugador del Málaga. En Mestalla, sin ir más lejos, no jugó ni un solo minuto, a pesar de que estuvo calentando la banda, junto a Morata, dos futbolistas que dudan si seguir.