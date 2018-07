Cristiano Ronaldo, más cerca de la Juventus

El culebrón Cristiano Ronaldo está a punto de llegar a su fin. O eso es lo que cree el exdirector general del Juventus Luciano Moggi, que en un tuit ha asegurado que el todavía jugador del Real Madrid ya se ha sometido al reconocimiento médico y ha firmado un contrato con el club turinés. Según él, el portugués ha acudido a Múnich a pasar la rutinaria revisión médica.

El que fuera directivo de los 'bianconeri' de 1994 al 2006 aseguró hace unos días que él fue el encargado de negociar el fichaje de Cristiano por el Juventus en el 2003, cuando el delantero solo tenía 18 años y jugaba en el Sporting Lisboa. "Era un chico de 18 años, me impactó por su madurez en la capacidad de tomar decisiones. Era fuerte y altruista. Hice el contrato en medio día, pero Salas rechazó el trueque porque quería ir al River Plate", explicó en la televisión italiana 7 Gold. Ahora, tras recordar que no es el momento para ficharle, dice que el club ya lo tiene atado.

Secondo me ha già firmato e fatto le visite a Monaco di Baviera #CR7 — Luciano Moggi (@LucianoMoggi) 4 de julio de 2018

100 millones de traspaso y 4 años con la Juventus

La de Moggi no es la única información que sitúa al astro del Real Madrid en el Juventus. Según el diario deportivo Record, Cristiano Ronaldo cerrará el acuerdo "en las próximas horas". El rotativo portugués afirma que el negocio rondará los 100 millones de euros y que el delantero firmará por cuatro temporadas, hasta el 2022.

Desde Record añaden que Cristiano recibirá un salario de 30 millones de euros anuales y que la propuesta se desbloqueó el miércoles, cuando Florentino Pérez y el agente del jugador, Jorge Mendes, mantuvieron una "reunión de urgencia" para abordar la cuestión. En dicho encuentro, el portugués "cerró, de forma definitiva, la puerta al Real Madrid".

Acuerdo Real Madrid-Cristiano Ronaldo

De esta forma, el club blanco aceptaría dejar ir a su delantero por 100 millones de euros, pues Cristiano tiene un documento en el que el Real Madrid le "autoriza la salida a un rival no directo que pague ese valor". Fue precisamente el acuerdo para fijar esta cantidad de salida, realizado hace algunos meses, uno de los pilares del malestar del astro, que llegó a decir en enero, según Record: "Si valgo 100 millones es que ya no me quieren" en el Bernabéu.

El acuerdo con el conjunto de Turín implicaría que la Fiat, propietaria del club, se convierta en patrocinador externo de Cristiano "para que los 30 millones de euros propuestos por la Juventus se vuelvan menos pesados para las arcas del club".

El papel de Higuaín y Neymar

El futuro de Cristiano Ronaldo no solo le afecta a él. Su posible fichaje por la Juventus se entrelaza también con el del argentino Gonzalo Higuaín y del brasileño Neymar Junior. De este triángulo ha hablado 'La Gazzeta dello Sport', que explica que el París Saint-Germain podría aceptar las negociaciones con el Madrid para resolver sus problemas con la UEFA por el 'fair play' financiero y eso será "decisivo" para el futuro de Ronaldo.

El Corriere dello Sport destaca la notable subida del valor de las acciones de la Juventus en la Bolsa milanesa, crecidas un 7,29 % al cierre del miércoles tras los rumores sobre un posible acuerdo con Ronaldo. Además, en unas notas internas se considera que un eventual fichaje del portugués permitirá al Juventus dar un significativo paso en el crecimiento mediático y económico del club turinés.

Para el periódico turinés Tuttosport, la operación Ronaldo provocó un "boom" en la Juventus, refiriéndose a los grandes resultados obtenidos por el club en la Bolsa.