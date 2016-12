Cristina Espejo y Carlos Mayo liderarán la fiesta en Zaragoza

Quedan pocos días para que llegue la cascada de San Silvestres en la geografía aragonesa. El domingo pasado Ejea abrió boca. Pero el próximo sábado muchas localidades despedirán el año de manera deportiva. Son conocidas las carreras que se celebran en Huesca, Teruel, Alcañiz, Andorra, Sabiñánigo, Benasque, Morata, Calatayud, Villanúa, Barbastro, Binéfar o Monzón. Pero la más multitudinaria de todas es la San Silvestre de Zaragoza. Tan solo lleva doce años de vida y en este tiempo ha crecido como la espuma, ayudada por el último grito deportivo que ha supuesto en el cambio de siglo la carrera a pie.

La prueba organizada por la Agrupación Deportiva de Atletismo Jerónimo Zurita se presentó ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza. Asistieron al acto Santiago Salvador, presidente del ADA Zurita, Pablo Híjar, concejal de Vivienda y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza y los atletas Carlos Mayo y Marisa Casanueva.

La gran novedad de esta edición es que cambia de recorrido. Pasa de los cinco a los seis kilómetros, para de esta manera dar cabida a esta marea humana que irá en su mayor parte con dorsal, mientras los listos de turno aprovecharán la coyuntura festiva para correr de extranjis. Los 1.000 nuevos metros se se añaden por la margen izquierda. La salida será a las 18.00 horas en el Coso, a la altura del Teatro Principal, y la meta será en el mismo lugar.

Transcurrirá por el Puente de Hierro, Paseo de la Ribera, la Avenida de Cataluña, Valle de Zuriza, Camino del Norte, Martín del Río y regresará al casco viejo por el Puente de Piedra. Será en los últimos kilómetros donde la carrera tendrá una gran espectacularidad. Los espectadores se mezclarán con los corredores disfrazados por Echegaray y Caballero, Salduba, Murallas Romanas, Manifestación, Espoz y Mina, Don Jaime, Plaza de San Bruno, Sepulcro, San Vicente de Paúl y meta en el Coso.

El tope máximo de la carrera era de 5.000 corredores y el año pasado ya se batió el récord con 4.020 inscritos. Pero este año se batirá de nuevo la plusmarca con 4.100 atletas festivos. Santiago Salvador explicó cuál va a ser la participación de élite. «Carlos Mayo tiene una proyección tremenda y hace dos semanas fue campeón de Europa promesa de cross. Destacaría su generosidad como corredor». En cuanto a Marisa Casanueva, explicó que «sus objetivos son muy claros. Quiere ir a los próximos Juegos Olímpicos en el maratón de Tokio, y lo conseguirá», indica Salvador.

Carlos Mayo explicó que «esta prueba me gusta mucho. Tiene tanto ambiente que no siento que haga tanto esfuerzo. Es bonito acabar el año corriendo. Creo que puedo hacer un tiempo de 17.30, aunque lo importante de una San Silvestre es ganarla». Por su parte, Casanueva afirmó que «no sabía dónde correr el final de año y he da agradecer a Santiago Salvador que me haya llamado para que compitiera. No sé cómo quedaré, pero me gustaría ganar, aunque hace un mes vencí en el Maratón de San Sebastián y terminé muscularmente muy mal. No sé a qué nivel estoy en el día de hoy, pero tengo claro que llegaré reventada a meta», afirmaba Casanueva.

ATLETAS DESTACADOS / Junto a Mayo y Casanueva se espera la presencia en la línea de salida de Cristina Espejo, favorita de la prueba con Mayo, junto a Luisa Larraga, Raquel Miró y el riojano Ignacio García. La prueba contará con un centenar de voluntarios del Jerónimo Zurita. Como no podía ser de otra manera, también es una carrera solidaria. Desde sus inicios una parte importante de la cuota de inscripción de los corredores es donada a la Asociación de Familiares Enfermos del Alzheimer (AFEDAZ) y a la Asociación Parkinson Aragón. En esta edición la cantidad total donada será la que corresponda al cierre de inscripciones, que posiblemente se acerque a la misma del año pasado. En la anterior edición se donó un total de 8.000 euros, 4.000 para cada una de las dos asociaciones. Como todos los años habrá el tradicional concurso de disfraces. El ganador se llevará 200 euros. La bolsa del corredor contará con agua y una pieza de fruta junto a la camiseta conmemorativa.