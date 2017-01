El Cross de Reyes celebra sus bodas de Oro con las victorias de Larraga y Aitadi

El Cross de Reyes celebró sus Bodas de Oro con las victorias de Aitadi y Larraga Cross Reyes 17 [1]Stadium Casablanca ha celebrado este viernes la edición número 50 del Cross de Reyes, en la que los vencedores absolutos han sido Said Aitadi y Luisa Larraga. Entre medio de las dos carreras principales, y con motivo de las Bodas de Oro de esta competición, se ha celebrado un homenaje a cuatro atletas especialmente destacados en la historia del cross de Reyes: Montserrat Abelló, Luisa Larraga, Javier Cortés y Luis Javier Alonso. En la fotografía, los cuatro homenajeados. Las carreras se han desarrollado en el interior y aledaños de Stadium Casablanca, en un circuito vistoso y fácil de seguir para los aficionados y con una perfecta organización, que ha contado además este año con un clima muy adecuado para la disputa del campo a través. Said Aitadi tuvo como único rival al atleta de Stadium Casablanca Alberto Sábado, que no pudo remontarle en el sprint, llegando un segundo después a la meta. Álvaro Lombardo y Abdelam El Ouahabi se disputaron el tercer cajón del pódium, que ganó el atleta aragonés. Luisa Larraga, a sus 46 años, obtuvo con mucha comodidad el triunfo en la carrera absoluta femenina. Es la sexta victoria de Luisa en el cross de Stadium Casablanca, lo que tiene un especial mérito teniendo en cuenta que estos triunfos los ha conseguido en diversas etapas: 1987, 1990, 2009, 2011, 2014 y 2017.

RESULTADOS Absoluto Masculino: 1º Said Aitadi (Adares Rioja) 13:43. 2º Alberto Sábado (St. Casablanca) 13:44. 3º Álvaro Lombardo (Stadium Casablanca) 13:57. Absoluto Femenino. 1ª Luisa Larraga (Zaragoza Atletismo) 16:23. 2ª Lina Díaz (Zancadas Amix) 16:57. 3ª Beatriz Martínez (Zancadas Amix) 17:17. Los vencedores de las otras categorías han sido los siguientes. Promesas Masculino: Fernando Gil (Intec Zoiti) Promesas Femenino: Isabel Matías (Jerónimo Zurita) Junior Masculino: Daniel Osanz (Zenit Twinner) Junior Femenino: Marta Pintanel (Stadium Casablanca) Juvenil Masculino: Andrés Raga (Simply Scorpio) Juvenil Femenino: Violeta Bueno (Stadium Casablanca) Cadete Masculino: David Antero (Stadium Casablanca) Cadete Femenino: Carlota Juste (Triatlón Olivar) Infantil Masculino: Sergio del Barrio (Cristo Rey) Infantil Femenino: Rahil Labraui (Jerónimo Zurita) Alevín Masculino: Rubén Mendive (La Salle Franciscanas) Alevín Femenino: Inés Saura (Simply Scorpio 71) Benjamín Masculino: Álvaro del Barrio (Cristo Rey) Benjamín Femenino: Syrine Labraui (Jerónimo Zurita) Veteranos A: Abdoulaye Diba (Zaragoza Atletismo) Veteranos B: Juan Romero Veteranos C: José Solorzano (Zenit Twinner) Veteranas A: Susana Tamargo (Simply Scorpio) Veteranas B: María Teresa Blanc (Stadium Casablanca) Veteranas C: Pilar Longas (Zancadas Amix)