Crutchlow lidera una parrilla llena de candidatos

Hay doce pilotos en un solo segundo. Desde el 1.37.653 minutos de Cal Crutchlow (Honda), que es nuevo récord a la pista del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, al 1.38.522 de Jack Miller (Ducati), están todos los que, dicen los que saben, pueden subirse al podio hoy (14.00 horas, Movistar MotoGP TV) en el Gran Premio de España, cuarta prueba puntuable del Mundial de motociclismo. Entre Cal y Jack están Dani Pedrosa (Honda), Johann Zarco (Yamaha), Jorge Lorenzo (Ducati), cómo no Marc Márquez (Honda), arrollador vencedor hace 15 días en Austin (Texas, EEUU), el emergente Álex Rins (Suzuki), Andrea Iannone (Suzuki), el robusto Danilo Petrucci (Ducati), el veterano Valentino Rossi (Yamaha), que dice que no se ve vencedor «si sigue haciendo este calor, pues nuestra moto no se agarra a la pista», y su compañero Viñales, que vuelve a sufrir multitud de problemas.

Si se les pregunta, todos coinciden con Márquez: «Estoy ahí, me veo ahí, tengo ritmo, sí, pero debe cuadrarse todo para ganar». ¿Y qué es cuadrarse todo? Pues que no haga demasiado calor. Y lo va a hacer. Que los neumáticos aguanten. Tener una buena salida, pues solo Crutchlow, Pedrosa y Zarco han logrado meterse en primera fila. Resistir la velocidad de crucero que imprimirán esos tres en las cuatro primeras vueltas para tratar de escaparse y llegar al final del gran premio con algo de goma en las ruedas.

Los favoritos de Márquez / La coincidencia de todos con el tretracampeón más joven de la historia de MotoGP es múltiple, pues esa docena de favoritos también creen que «los auténticamente candidatos son las tres Honda oficiales de Crutchlow, Pedrosa y Márquez, Zarco (cómo siempre), las dos Suzuki, de Iannone y Rins, y, por supuesto, Dovi, que siempre está». Ese pronóstico de Márquez es compartido por todos. Y eso que alguno de ellos piensa, aunque no lo verbaliza, que Márquez les puede estar engañando y, tras verle dominar los entrenamientos, creen que tiene algunas décimas de segundo guardadas y tratará de escaparse. ¿Te vas a ir tras la salida como en Austin?, le preguntaron. «No, no, yo no me piro, me quedo», dijo Márquez.

En cuanto al resto de categorías, en Moto2 el italiano Lorenzo Baldasarri logró su primera pole por delante del español Álex Márquez. Jorge Navarro saldrá cuarto y Joan Mir, sexto. En Moto3, Jorge Martín repitió primer puesto y partirá por delante de Oettl y Di Giannantonio.