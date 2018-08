El cuarto proyecto de Ortega

La trayectoria de Eva Ortega sigue in crescendo. La zaragozana comenzó su experiencia en el Calcio a 5, el fútbol sala italiano, el mejor del viejo continente junto al español, hace cuatro años. Fichó por un equipo de Taranto, el Real Statte. Después estuvo dos años en la pequeña localidad del centro de Italia de Montesilvano, donde ganó la Supercopa en el 2017 y la Copa de Italia esta campaña.

Pero una de las mejores jugadoras de fútbol sala aragonés de la historia no se conforma. Ortega sigue creciendo. Tras unas largas e intensas negociaciones la semana pasada llegó a un acuerdo con el Ternana, el actual campeón del Scudetto. «Para mí significa un reto. Ir al equipo que ha ganado la Liga italiana no es fácil. Es un equipo capaz de llenar pabellones», explica desde Italia la jugadora zaragozana de 28 años.

Espera que el cambio sea «a mejor. De lo contrario sería tonta. Luego no se sabe cómo se pueden desarrollar los acontecimientos», apunta. Al ser jugadora extranjera, Ortega solo podía fichar por un año. «Ha sido larga la espera hasta la presentación. Pero cuando me llegó la oferta del Ternana, sabía que sería cuestión de tiempo», dice.

Ortega mira para atrás y hace un balance muy positivo de sus dos años en Italia. «Han sido dos temporadas espectaculares. He ganado dos títulos diferentes a base de mucho trabajo. Ha sido un paso para mí carrera deportiva que sin duda me ha marcado», afirma la aragonesa, que esperaba jugar un tercer año en Montesilvano. Pero llegó la oferta del Ternana. Dice adiós con un sentimiento agridulce. «No busco palabras de agradecimiento, pero tampoco que den las cosas hechas. El cambio de gestión y el modo que transcurrió tras el campeonato no ayudaron a que me quedase. Aún con todo estoy muy agradecida a los dos años pasados allí», afirma la jugadora.

Pese a la alegría por los dos títulos conseguidos con el Montesilvano, Ortega se queda con otro momento muy especial. «El mejor momento fue la Champions jugada hace dos años en Navalcarnero. Tuve la suerte de tener a mi familia en la grada. Volví a un escenario mítico en la Liga y me encontraba en un estado de forma espectacular. Quedamos segundas. Pero como si hubiésemos ganado...», explica.

En los momentos de las largas negociaciones con el Montesilvano llegó a pensar en «la posibilidad de volver a casa». Pero en Italia se encuentra como en la gloria. «Este país me gusta y tengo un proyecto que sacar adelante aquí», reconoce.

Ortega hace una comparación entre Montesilvano y Ternana. «Mi exequipo es un conjunto histórico en el campeonato. Sin embargo, el Ternana es un conjunto que ha destacado los últimos cinco años que siempre se ha caracterizado por contar con grandes jugadoras. Ha ganado dos Scudettos y una Supercopa», afirma.

Trayectoria

La zaragozana siempre tuvo claro desde sus inicios en el colegio zaragozano Ana Mayayo que el fútbol sala lo llevaba en la sangre y que con el tiempo sería jugadora profesional. Debutó con tan solo 14 años en la División de Honor con el Foticos. Después pasó al Mainfer, el Natudelia y emigró a Logroño jugando con el Diamante La Rioja. Llegó a ser internacional ganando el Torneo de Rusia y fue elegida la mejor jugadora de la División de Honor. «Creo que estoy en un buen momento de madurez deportiva y espero ayudar al equipo en todo lo posible. Me entreno al máximo, doy lo mejor de mí durante la semana y cada domingo. Pero la llamada para la selección española no depende de mí», reconoce.