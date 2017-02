Dani Alves: "Los directivos del Barça fueron muy falsos y desagradecidos"

Dani Alves se ha mostrado dolido por el trato recibido en su etapa final en el Barcelona. El jugador de la Juventus habla sin pelos en la lengua de su salida del club catalán y de su relación con la directiva azulgrana en una entrevista concedida al diario 'ABC'. El futbolista brasileño recuerda que durante su última etapa en el Camp Nou los rumores sobre su posible salida siempre eran tema de actualidad. Alves acusa a los directivos de tratarlo sin respeto "fueron muy falsos y desagradecidos". Recuerda que solo le ofrecieron renovar porque el club estaba sancionado con no poder fichar, fue entonces cuando preparó el terreno para su posible salida. "Firmé una renovación con cláusula libre. Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase", dice con contundencia atacando a la junta de Bartomeu.

Alves también ha abordado su relación con la prensa. "No me gusta que inventen cosas, manipulen y creen mala onda. Me refiero a la prensa deportiva de Madrid y Barcelona. Hacen periodismo de barra de bar", ha dicho el brasileño, quien ha recordado que "toda mi pelea con Cristiano fue por culpa de la prensa".

Cristiano se enfadó con el brasileño por unas declaraciones que vio en la prensa y no lo saludó en la gala del Balón de Oro 2015. La situación se mantuvo tensa unos meses, hasta que el portugués "recapacitó y se dio cuenta de que mis palabras fueron manipuladas". En el primer Clásico tras esa gala firmaron la paz. Alves también deja un recado para Mourinho en la entrevista. "El Madrid de Mourinho no sabía perder. Jugó sucio".