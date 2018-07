Dani Pedrosa anuncia su retirada

Dani Pedrosa se retira a final de temporada, tal y como anunció EL PERIÓDICO el pasado 3 julio. El piloto catalán lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa en el circuito alemán de Sachsenring. "Esta decisión ha sido muy dura de tomar", ha reconocido. La temporada que viene será sustituido en el equipo Honda-Repsol por el mallorquín Jorge Lorenzo, que compartirá escuadra con Marc Márquez.

El de Castellar del Vallès ha reconocido que ha tenido ofertas para seguir: "A pesar de que he tenido opciones muy buenas para continuar, tengo que decir que no disfruto al máximo de la competición y que ahora mismo tengo otras prioridades. He podido completar mi sueño de ser piloto".