Dani Pedrosa dice adiós

Dani Pedrosa (Honda), de 32 años, tres veces campeón del mundo (125cc, 2003 y 250cc, 2004 y 2005), el único piloto capaz de ganar, como poco, un gran premio de MotoGP cada año, confirmó ayer, en Sachsenring (Alemania), lo adelantado por EL PERIÓDICO el pasado 3 de julio. Al finalizar este Mundial, se retirará.

Pedrosa, que tenía sobre la mesa dos buenas ofertas, una de Yamaha para ser el piloto estrella de su equipo satélite y otra para ser el probador de la firma austriaca KTM, ha preferido retirarse al no verse con coraje de competir «al mil por mil, que es como siempre he entendido que debían ser las carreras».

Pedrosa hizo este anuncio sentado, él solo, en la mesa de la sala de prensa, delante de decenas de cámaras ante una primera fila en la que se encontraban sus padres, Antonio y Basi, y su hermano Eric, además de Carmelo Ezpeleta, máximo responsable del Mundial, y Herve Pocharal, presidente de la asociación de equipos.

Una vez concluido el escueto anuncio de Pedrosa, en inglés y castellano, y mientras el piloto de Castellar del Vallés se acariciaba los ojos para disimular las lágrimas, Ezpeleta subió al estrado y, además de elogiar la valentía y honradez de Pedrosa al no querer seguir en el campeonato de cualquier manera, anunció que la organización del Mundial nombraría a Dani piloto leyenda, pese a no haber conseguido el título grande de la categoría reina.

El tricampeón catalán, que ha corrido, de momento, 285 grandes premios —los pilotos con más carreras son Valentino Rossi (373) y Loris Capirossi (328)—-, consiguiendo 54 victorias, 153 podios, 49 poles positions y 65 vueltas rápidas, ha sido siempre uno de los pilotos más elogiados del paddock, no solo por su palmarés sino por haber sido capaz de competir ante grandísimos campeones, que tenían mucha más corpulencia que él (solo 1,60 metros de estatura), lo que les permitía manejar una moto de ese potencial con mayor facilidad.

Pedrosa reconoció que lo que más ilusión le hacía era «seguir manteniendo durante los meses que restan de temporada la motivación y, sobre todo, el cariño de los aficionados, de mis fans, que jamás me han abandonado y que siempre, siempre, me han demostrado su apoyo».

Respecto a su palmarés, el pequeño piloto del Repsol Honda asegura que ha logrado «conquistas que jamás hubiese imaginado cuando era un niño y soñaba con correr junto a los grandes campeones de MotoGP».

Elogios de los rivales / Hubo tres preguntas que marcaron el anuncio de Pedrosa. La primera hizo referencia al futuro título de leyenda, «lo que le agradezco a Carmelo (Ezpeleta) muchísimo y demuestra que, en efecto, algo habré aportado a este deporte».

La segunda giró alrededor de cómo le gustaría ser recordado. «Como un piloto que dio lo mejor de sí mismo fuera y dentro de la pista», respondió sin dudar.

Y, finalmente, le cuestionaron cuánto han influido las muchas lesiones que ha sufrido en su decisión. «Las lesiones aceleran el proceso en el que me he visto inmerso estas semanas. No les engaño si les digo que me hubiese gustado tener un físico más robusto, que hubiese soportado mejor los impactos que he sufrido pues, tal vez, no me hubiera lesionado tanto».

Ni que decir tiene que todos los compañeros de Pedrosa elogiaron al veterano campeón. «Cuando empezamos», comentó Marc Márquez, «todos queríamos ser o Valentino Rossi o Dani Pedrosa. Ellos fueron, junto a Jorge (Lorenzo), nuestras referencias. Yo he tenido la suerte de tenerle de compañero y aprender de él todos los secretos de MotoGP. Le echaré a faltar mucho. Creía que seguiría, pero ya dije en Holanda que para obtener buenos resultados y rendimientos de estas motos o tienes la cabeza al mil por mil en su pilotaje, como ha dicho Dani, o acabas el décimo».

Rossi añadió: «Dani es el piloto más técnico y limpio que hemos visto y su manera de pilotar es impecable, admirable. Nos hubiese ido muy bien que se hubiera apuntado a pilotar nuestra Yamaha», aseguró el Doctor.

Por su parte, Jorge Lorenzo señaló que le hubiera gustado que «siguiese unos cuantos años más». «Le deseo que sea muy feliz, que encuentre retos muy importantes y seguro que disfrutará de todas esas cosas que no ha podido disfrutar durante tanto tiempo», dijo el heredero de su Honda. «Se retira uno de los mejores pilotos de los últimos quince años, y a nivel técnico quizás el mejor de la historia», agregó el balear, quien dijo que «con su envergadura ha hecho cosas increíbles».