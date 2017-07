Daudén Ibáñez puntualiza una entrevista de Pino Zamorano sobre las presiones de Villar

El excolegiado Alfonso Pino Zamorano ha concedido una extensa entrevista al El Español donde habla de mordidas, amaños y las presiones que sufrió bajo el mandato de Villar. El exárbitro, en un momento, de la conversación, dice: "Hace unos años López Nieto hizo unas declaraciones contra Villar y en una reunión de árbitros nos pasaron un texto en su contra porque querían echarlo del cargo que tenía. Estábamos sentados juntos Pérez Lasa, Daudén Ibáñez y yo. Ellos no lo firmaron, yo en un principio tampoco lo iba a firmar, pero al final me asusté y firmé el texto. Cuando acabó la temporada, Pérez Lasa, que iba a ser árbitro internacional, dejó de serlo y metieron a Velasco Carballo. Y Arturo Daudén Ibáñez, que era top class y podía pitar una final de Champions, lo bajaron a Segunda. Eso lo he vivido yo, que no me lo ha contado nadie. O estás conmigo o estás contra mí."

Daudén Ibáñez, através de cuenta de Twitter, ha querido puntualizar dos cuestiones que le atañen. "Alusiones que me afectan. Es cierto que estaba en el grupo Top Class de UEFA y por negarme a firmar la carta en cuestión me quitaron la internacionalidad de forma fulminante, pero no es cierto que me descendiesen a 2a división. Nunca volví a firmar ninguna otra carta", explica el excolegiado aragonés.