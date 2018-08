"Dedico mi gol a todas las mujeres poco valoradas y a todas las futbolistas"

A los 5 años empezó a patear el balón con los niños de su colegio. A los 11 ya formaba parte de las categorías inferiores del Barcelona y a los 16 debutó en segunda división de la mano del Espanyol. Ahora, a punto de cumplir los 18, se ha convertido en el referente de muchas niñas.

"Con un año ya empezaba a darle toques al balón, recuerdo cómo jugaba a fútbol con los amigos y con mi padre. Entré en la escuela del Begues y estuve allí hasta los 11 años. El Barça me fichó después de una prueba de un mes y me cambió la vida. Fui capitana allí en cadetes y juveniles hasta que me fui al Espanyol", explica a este diario.

María Llompart ha entrado en la historia del fútbol español con un gol de falta directa que convirtió a La Rojita en campeona de Europa sub-19. Fue la gran protagonista del encuentro, aunque ella prefiere hablar del equipo. Llegó de Suiza el martes, pasó por Madrid para disfrutar del acto de la federación con Luis Enrique y Rubiales, y desde este miércoles está en Platja d’Aro con sus padres, su hermano pequeño y su hermana mayor.

¿Qué se siente al ganar la final ante Alemania, uno de los referentes en el fútbol femenino?

Es algo inolvidable que creo que muy pocas personas pueden vivir y soy muy afortunada. Alemania era nuestro máximo rival pero íbamos con las ideas muy claras: sabíamos como teníamos que presionar y defender. Tuvimos muchas ocasiones de gol y sabíamos que la pelota acabaría entrando. Y me tocó a mí.

¿Cómo vivió el gol?

Aún no me lo creo. Empecé a correr por todos lados como una loca, llorando de alegría. Me saqué toda la adrenalina así. Ni siquiera iba a tirar la falta. Era para Olga, a pierna cambiada, pero Jorge (el seleccionador) empezó a gritar ‘¡Llompart, a puerta, Llompart a puerta!’. Yo estaba flipando, pero chuté y ni siquiera vi cómo entraba el balón con esas gigantes alemanas en la barrera. En el vestuario lo hablábamos antes de empezar: ‘joder, que estas tías nos sacan tres cabezas’. Pero al fútbol se juega con los pies. Le dedico mi gol a todas las mujeres poco valoradas y a todas las chicas que juegan a fútbol. Las animo a seguir, que sepan que se pueden vivir momentos tan bonitos como este

¿Había pensado en poder marcar el tanto definitivo de una final?

La verdad es que no me lo esperaba. Pero me hizo súperfeliz por el equipo, porque creo que nos lo merecíamos. Estamos súpercontentas y orgullosas. De hecho, todavía seguimos celebrándolo.

¿Cuándo llegaron a Suiza creían en las posibilidades de ganar el campeonato?

No. Porque además empezamos con mal pie. Perdimos el primer partido contra Noruega pero creímos en nosotras, empezamos a confiar al 100% en el equipo y supimos que si trabajábamos duro y desplegábamos nuestro juego podíamos llegar lejos. Y aquí estamos, campeonas de Europa.

¿Cuál ha sido la clave para que este grupo se alzara con el título continental?

La clave sin duda ha sido la unión. Hemos creado un equipo increíble, impresionante e irrepetible. Espero que volvamos a coincidir.

"Ojalá ahora la sub-20 gane el Mundial de Francia y acabemos de cerrar bien el círculo"

Con este título, España se ha convertido en la única selección capaz de ganar el campeonato de Europa sub-17 y sub-19.

¿Son conscientes de que forman parte de la mejor generación de la historia del fútbol femenino español?

Vamos asimilándolo todo poco a poco. Porque ser campeonas de Europa ya es de por si un shock. Ojalá ahora la sub-20 gane el Mundial de Francia y acabemos de cerrar bien el círculo.

¿Tiene la selección posibilidades de ganar ese Mundial?

Sí, claro. Confiamos en ellas y sabemos que si trabajan duro cada día pueden llegar donde quieran porque tienen un equipazo.

Ellas forman parte de otra generación pero a su edad estás en condiciones de ser convocada con la sub-20 ¿se ve con posibilidades de entrar en la lista para el Mundial?

Eso sí que sería un sueño de verdad. Yo voy a trabajar al máximo para poder intentar estar en la lista y si me convocan intentaré disfrutar de la experiencia todo lo que pueda. Pero si no es así, seguiré trabajando.

En los últimos años el fútbol femenino ha ido creciendo de forma exponencial. ¿Cómo lo han vivido desde dentro?

Desde dentro agradecemos mucho a la gente que hay detrás trabajando por nosotras, porque hacen un esfuerzo increíble para que todo vaya bien, para que estemos como unas reinas y que no nos falte de nada. Se nota mucho cuando la Federación Española apuesta por el fútbol femenino. Ojalá el esfuerzo que hacen sirva para que cada vez más niñas se animen a jugar, porque cuando menos te lo esperas llegas a lo más alto.

¿Ha notado el fútbol femenino el cambio de presidencia de la RFEF?

Mucho. Sobre todo en este campeonato. Para nosotras fue un apoyo incondicional el hecho de tener a Luis Rubiales en la final. Nos ayudó mucho, nos dio ese empujoncito que nos faltaba para decir: ‘Vamos’. Además, luego llegamos a Madrid y también estaban Luis Enrique y Ministro de Deportes para recibirnos. Nos sentimos muy afortunadas por el apoyo recibido.



¿Esperaban la repercusión mediática que están teniendo?

No. La verdad es que nos sorprendió mucho. Llegamos a Madrid al aeropuerto y estaban todos los medios de comunicación y no esperábamos a nadie. Había mucha gente recibiéndonos y felicitándonos. Fue brutal.

Aquí en España todo va un poco más lento pero cada vez más se va notando una mayor apuesta por el fútbol femenino. Vemos más partidos por la televisión, los equipos ya entrenan por las mañanas y por las tardes y la inversión económica también está subiendo. Sin duda, el fútbol femenino español va hacia arriba.

¿Qué falta para acabar de dar ese salto?

Eso es muy difícil de saber. Se trata de convencer a la gente para que quiera más fútbol femenino, que confíen más en nosotras, que sepan que podemos dar mucho. Porque el juego va mejorando y, además, en la liga hay jugadoras muy buenas y que van a llegar lejos.

Este año dará el salto definitivo al primer equipo del Espanyol pero también estuvo en la cantera azulgrana. Viendo la profesionalidad que está tomando la sección femenina en el Barcelona, ¿se plantea volver?

Ahora mismo estoy muy bien en el Espanyol. Este es mi club y estoy muy cómoda. Voy a jugar en la máxima categoría española así que prefiero pensar en el presente y luchar por mi puesto en el equipo. El espanyol es un club que está haciendo las cosas muy bien, se preocupa y nos apoya en todos los aspectos.

Barcelona y Atlético de Madrid se han repartido los últimos títulos en España ¿están muy lejos del resto de clubes?

Obviamente son personas como todas, no son robots y por lo tanto se las puede ganar. Es muy complicado superarlas porque son jugadoras muy buenas. Tienen grandes plantillas porque el tema económico pesa mucho en los clubs y el presupuesto de Barça y Atlético es superior. Pero nosotras vamos a luchar hasta el final y si podemos meternos arriba, lo haremos.

Tras el oro europeo ¿cuál es el sueño de María Llompart?

Sueño con llegar a lo más alto y poder dedicarme al mundo del fútbol al completo. Y para ello quiero aprovechar la oportunidad que me ha dado el míster de formar parte del primer equipo. El lunes ya me incorporo a los entrenamientos, así que después del Europeo toca pensar en la Copa de la Reina, la Copa Cataluña y en ir a tope para conseguir lo máximo.