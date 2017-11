Denis Suárez lidera la goleada del Barcelona

El Barça certificó el trámite que suponía el duelo copero ante el Real Murcia en el Camp Nou con una contundente goleada de la que Ernesto Valverde podrá sacar bastantes conclusiones. El encuentro debía ser una ocasión para que aquellos jugadores con pocos minutos pudieran reivindicarse dentro de una de las plantillas más competitivas de todo el mundo. Denis Suárez, con una actuación fantástica, Alcácer, Aleix Vidal o Carles Aleñá salieron reforzados de sus actuaciones. El que continúa negado es Deulofeu, que volvió a demostrar que no consigue ser decisivo.

El once azulgrana presentó un aspecto reconocible en un duelo de alta desigualdad deportiva. Valverde buscó darle desarrollo al banquillo del Barcelona, en vista a futuras rotaciones y, excepto Oriol Busquets, todos los jugadores titulares fueron del primer equipo. También Gerard Piqué, que no pudo jugar en Valencia por sanción, apareció en el once y fue capaz de marcar.

El Barça cumplió con el trámite, pero además su triunfo convenció. El banquillo demostró compromiso, intensidad y en la mayoría de casos tuvo acierto. Incluso un par de chicos de La Masia como Oriol Busquets y David Costas, que debutaron con el primer equipo. Las buenas sensaciones no cesan en Can Barça, ahora también en la Copa del Rey.