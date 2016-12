Desenlace inminente

Chuli quiere cumplir aquello de año nuevo, vida nueva y empezar el 2017 en su nuevo destino, por lo que espera cerrar su cesión en las próximas horas o, dadas las fechas, en los próximos días. Y ese destino podría ser el Real Zaragoza porque, según el entorno del futbolista, el club aragonés «tiene muchas posibilidades» de ser el nuevo hogar del jugador. De hecho el delantero ya ha tomado una decisión de dónde quiere jugar a partir de enero y ahora solo falta que se cierre el acuerdo entre los clubs. El Almería va a dejarle salir porque allí no tiene apenas presencia en el equipo y por ese mismo motivo el delantero está buscando otro equipo.

La del Real Zaragoza no es la única oferta que tiene sobre la mesa. Equipos mejor posicionados en la clasificación como el Girona y también el Tenerife se han interesado muy vivamente en sus servicios, pero a Chuli también le atrae la opción de recalar en el Zaragoza, una plaza todavía interesante en la Segunda División. Además, se trata de una petición específica de Raúl Agné, que quiere al ariete onubense para reforzar la delantera en lugar de Juan Muñoz, que ha ido perdiendo minutos progresivamente en el equipo desde la llegada del técnico de Mequinenza y que tiene muchas papeletas para abandonar el equipo.

Manuel Jesús Vázquez, Chuli, completó ayer la doble sesión programada por el Almería, su actual equipo, pero su intención es poder ejercitarse en su nuevo destino ya la semana que viene. Por eso el desenlace de la operación salida del jugador se presenta como inminente y bien hoy, bien el lunes o el martes, puede quedar ya resuelto. El jugador quiere estar disponible con su nuevo equipo para la jornada del primer fin de semana del año. El Real Zaragoza recibirá el domingo 8 de enero al Girona en un duelo importante por la zona alta de la clasificación.

No es la primera vez que el Real Zaragoza pretende a Chuli. De hecho ya llegó a un acuerdo con el delantero onubense en el verano del 2014, pero finalmente la Liga no permitió su inscripción con el equipo aragonés y tuvo que quedarse en el Betis, club que había pagado 600.000 euros por él en el 2013. El verano siguiente fue el Almería quien pagó 500.000 euros para hacerse con sus servicios y le firmó un contrato de cinco temporadas. Pero Chuli no empezó con buen pie. Se lesionó en la pretemporada y el equipo no solo no terminó de arrancar en ningún momento sino que terminó peleando por no descender. Chuli anotó seis goles en toda la campaña.

Con Fernando Soriano en el banquillo las cosas no le han ido mejor y el delantero busca una salida en el mercado invernal. El Real Zaragoza vuelve a cruzarse en su camino. Es la petición expresa de Raúl Agné para reforzar la delantera blanquilla aunque no sería la única llegada. El club aragonés quiere ampliar también en este mercado invernal su nómina de centrales y busca otro centrocampista. Pero para que se produzcan más llegadas tendrá que haber salidas.