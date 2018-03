Un día para no fallar

Después de la visita del líder de la Liga toca ponerse el mono de trabajo y bajar al barro para disputar un partido de menos relumbrón pero mucho más importante. El Tecnyconta Zaragoza vive hoy una jornada clave en su temporada en la Liga Endesa porque recibe al Bilbao Basket, que es un rival directo ante el que necesita ganar e intentar recuperar el averaje del partido de ida (77-72) para distanciarse un poco más de los puestos de descenso. La cita es en el Príncipe Felipe a partir de las 12.30 horas y será el partido número 300 en la ACB del club aragonés.

El Tecnyconta debe centrarse en sacar los duelos clave que le esperan en casa, empezando por el de esta mañana. El Bilbao llega con los mismos triunfos que los aragoneses, siete, y la misma necesidad de sumar ante rivales directos para llegar con tranquilidad al tramo decisivo de la temporada. Los bilbaínos respiraron la semana pasada tras ganar al Betis en uno de esos duelos directos y romper una racha de seis derrotas consecutivas. El Tecnyconta ha sumado ahora tres derrotas seguidas, dos muy claras ante Baskonia y Real Madrid, y otra en la que pudo ganar en Tenerife.

En principio Pep Cargol podrá contar con todos sus jugadores después de que Juanjo Triguero acabara con problemas el último partido, de las molestias en el tobillo de Álex Suárez y del golpe en la rodilla que se llevó la semana pasada Gary Neal. El técnico puede contar con todos los que ya tenía y nadie más porque el club sigue sin encontrar un pívot para reforzar al equipo después de tres semanas de búsqueda. El Tecnyconta lleva rastreando el mercado desde la lesión de Varnado contra el Baskonia, pero todavía no tiene un sustituto y la plantilla se ha quedado con once jugadores.

Con un pívot menos y dos de los interiores tocados el Tecnyconta tendrá que superar a un rival que está sufriendo esta temporada. Apoyado en Mumbrú en su última temporada en la élite con 12,5 puntos, en Todorovic y el excaísta Tabu, el Bilbao ha ido cambiando piezas en busca de una mejoría que no termina de llegar. El juego interior se ha visto remodelado en las últimas semanas tras las salidas de Kempton y Vucetic y las llegadas de Thomas y Bentil. También cambió de entrenador. Carles Durán, ahora en el Joventut, dejó paso a Veljko Mrsic.

En el partido de ida el Tecnyconta tuvo el triunfo en su mano pero lo dejó escapar en otro final mal gestionado. Aquellos cinco puntos de Miribilla marcan el segundo de los objetivos de la mañana de hoy. Primero está la victoria y después el averaje para que ese triunfo valga doble. El año pasado el Tecnyconta no descendió por la diferencia de puntos y cuantos más desempates tenga a favor con la zona baja de la tabla más tranquilidad tendrá a final de temporada. El Bilbao no se le ha dado bien históricamente al Tecnyconta, que solo ha ganado en tres de las ocho ocasiones en las que los vizcaínos han visitado el Príncipe Felipe. Pero hoy son dos equipos peleando por lo mismo y es un día para no fallar.