El diamante en bruto del Sobrarbe

No para un minuto de hablar. Es simpática y risueña. Sube las montañas con su esquís ligera como una pluma y desciende como una bala. Se llama Claudia Valero. Tiene 17 años y nació en Tarragona, pero ella se siente montañesa porque sus raíces las tiene en Fiscal, un pequeñito pueblo del Sobrarbe entre Ordesa y Aínsa. El pasado mes de octubre recibió el premio como mejor deportista femenina en la Cena de la Montaña de la Federación Aragonesa. Recibió el premio junto al jacetano Dani Osanz, el ganador en hombres.

«Me hizo mucha ilusión que reconocieran mi esfuerzo. Son meses y meses entrenándome y el día de la competición tienes que mostrar todo ese entrenamiento», explica la altoaragonesa. El año pasado Claudia Valero fue la mejor cadete de España en la modalidad de esquí de montaña. «Fui la campeona de España individual, de esprint y cronoescalada», explica.

César, su padre, nació en Guasa y Silvia, su madre, en Madrid. Ambos son ingenieros y tuvieron a su hija en Tarragona. «Pero asocio Fiscal al fin de semana y allí he conocido la naturaleza. Estoy más a gusto allí. Prefiero las montañas y el mar no me va. Fiscal es un pueblo chiquitín, muy acogedor y muy bonito», explica.

Desde pequeñita practicó judo en el colegio. «Pero mi complexión física no era la más adecuada para este deporte», confiesa. Después practicó el esquí de fondo y el alpino, hasta que a los 12 años descubrió el esquí de montaña. «Me apunté a un curso en mi club, el Club Atlético Sobrarbe. La verdad es que me encantó. Hicimos un recorrido por la cara norte del túnel de Bielsa que fue muy chulo. La bajada por un bosque me dejó alucinada», recuerda la altoaragonesa.

Nacho, el responsable, del curso, le recomendó que se apuntase al Centro de Tecnificación de Esquí de Montaña en Aragón (CTEMA). «Tenía 13 años. Lo llevaban Manuel Rodríguez y Miriam Marco. Desde el primer momento me sentí muy acogida por los compañeros», reconoce Valero.

Desde entonces no ha hecho más que mejorar. «El primer año solo disputé la Liga Popular de la Copa Aragón. Con 16 años ya disputé la primera competición. Fue la Travesía del CM Pirineos en Formigal. El año pasado fue el mejor en la categoría de cadete de tercer año», explica. Junto a los tres títulos nacionales participó en los Mundiales que se celebraron en los Alpes italianos, en las estaciones de Alpago y Piancavallo. Su mejor clasificación fue el quinto puesto en la modalidad individual.

Objetivos

La entrena a distancia Miren Andueza. Su objetivo de este año son los Europeos. En el 2020 se disputan los Juegos Juveniles. «Pero no los pillo porque es para menores de 18 años y yo tendré 20. Y en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang el esquí de montaña será tan solo una modalidad de exhibición».

No tiene claro qué quiere ser de mayor. Practica el esquí de montaña porque es su gran pasión. Reconoce que se le dan mejor los recorridos largos. «Los que se combina la resistencia con la habilidad en las bajadas difíciles y los tramos donde se colocan los esquí en la mochila. Me gusta la velocidad. No se me da mal», reconoce.

Pese a que practicó de pequeña el esquí alpino, prefiere el esquí de montaña. «Con tantas aglomeraciones y la nieve pisada en las estaciones, el esquí pierde su encanto. Prefiero subir el Posets y bajar por nieve virgen», afirma.

Valero va muchas veces a entrenarse al Portalet y la cara norte del túnel de Bielsa. Aunque siempre recordará sus tres ascensos al Cotiella por Barbaruens. «La última vez la hice con nieve polvo y fue impresionante. Ahora tengo pendiente subir los Picos de la Cascada desde Fanlo», concluye Valero.