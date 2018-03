Diego Costa: «Quiero estar en el Mundial de Rusia con España»

Diego Costa regresa nueve meses después a la selección española, ausente durante el tiempo que no pudo jugar con el Atlético de Madrid tras decidir forzar su salida del Chelsea. «No ha sido culpa mía estar en Brasil ese tiempo. Todos saben lo que pasó y ahora estoy aquí otra vez para intentar hacerlo lo mejor», comentó el delantero.

En su regreso deja atrás una etapa en la que le costó adaptarse al juego de España y está esperanzado por seguir la racha que ha protagonizado desde la llegada de Julen Lopetegui. «Me estoy adaptando mucho mejor ahora que las cosas me están saliendo bien. Lo importante es estar y dar lo mejor que tengo dentro del campo. Quiero estar en el Mundial de Rusia con España», dijo.

«Cuando eres un delantero y no marcas tienes presión y más en una selección como España. Te comes la cabeza pero hay que tener tranquilidad. La felicidad la tengo siempre fuera. Las cosas no me estaban saliendo bien pero los compañeros me daban su apoyo y me trataban muy bien. Intentaba meter goles y hacerlo mejor, pero aunque no los hacía sentía la confianza de todos. Con este entrenador me están saliendo las cosas, soy un chico feliz y lo seré siempre», comentó Costa.

En esa relación sincera que mantiene con Lopetegui, Costa destacó lo claro que fue el mensaje del seleccionador. «Me dijo si no tienes minutos es imposible que te llame, pero si vuelvo a jugar tengo las puertas abiertas. Aquí estoy y le doy las gracias por la confianza. Espero devolverlo en el campo».

Terminó valorando Costa los dos amistosos ante Alemania y Argentina más su deseo de estar entre los elegidos para el Mundial. «Son dos grandísimas selecciones, de un nivel muy alto. Para ganar un Mundial hay que ganar a los mejores, no son amistosos, son dos partidos muy importantes en los que tenemos que demostrar lo mejor para ganar confianza de cara al Mundial», concluyó Costa.