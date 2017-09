El discurso de la paciencia

Varios son los discursos instalados en el Real Zaragoza desde que arrancó el nuevo proyecto encabezado por Lalo Arantegui en los despachos y por Natxo González en el banquillo. Uno de ellos, quizá el más repetido, lo acuña el técnico vitoriano y es el de la búsqueda de la fiabilidad. Lo repite hasta la saciedad, casi en cada comparecencia pública, pero por desgracia para su equipo todavía no la ha encontrado. A la vista están los goles recibidos en pretemporada (nueve en los bolos veraniegos y más el de Tenerife) y, sobre todo, lo que de verdad preocupa, es la forma de encajarlos. A los jugadores del conjunto blanquillo les falta poso, experiencia, conjunción, conocerse e incluso, en algunos casos, calidad.

Eso lleva al segundo discurso, el de la paciencia del que habló ayer Álvaro Ratón. «Esto acaba de empezar y hay que tener paciencia y confiar en el trabajo que se está realizando porque, aunque los resultados en pretemporada no han sido buenos, somos un equipo que se está formando nuevo y necesitamos tiempo para que las cosas salgan bien», afirmó. De todos modos, el meta, que sigue siendo el único inquilino del primer equipo disponible para la portería, tiene presente que en el fútbol lo que mandan no son las sensaciones o el tiempo necesario para encajar los dientes de los engranajes, sino que lo prioritario es sumar puntos. Por ello, aunque lo que quiere el equipo es «que la afición se sienta orgullosa de nosotros, lo que está claro es que los resultados mandan y son importantes». «Daremos lo mejor para que estén satisfechos y contentos con lo que realizamos», añadió.

Varios son los motivos que llevan a Ratón a reclamar un poco de paciencia. El primero de ellos es que «somos un equipo que se ha formado prácticamente desde cero. Solo seguimos cinco del año pasado y necesitamos nuestro tiempo para conocernos». Además, «los primeros partidos son complicados porque aunque lleves toda la pretemporada, competir como tal no lo haces como en la Liga», explicó antes de volver a recalcar que «necesitamos tiempo, pero también hay que conseguir buenos resultados». Aún así, el portero cree que van «en la línea correcta».

En Tenerife, en líneas generales, el Real Zaragoza no cuajó un buen partido. Los mejores minutos llegaron en el primer cuarto de hora de encuentro y, después, los chicharreros fueron poco a poco fueron apretando e incomodando a los de Natxo González. Ratón, sin embargo, se mostró más optimista: «No creo que fuesen solo esos 15 minutos, el equipo después no sufrió. Se marcó en un pequeño detalle y eso te acaba condenando y marcando el partido. Creo que el equipo no estuvo mal del todo. Estuvimos juntos, unidos y nos crearon pocas ocasiones aunque nos faltó un poco de calma arriba. Si no te generan ocasiones y tú poco a poco vas generando más, esa es la línea a seguir», subrayó el portero.

Esto lleva al tercer y último discurso, el que reza que no hay que obsesionarse con el ascenso. Si la paciencia se agota y no se mejora, sin duda, no llegará.