«Disputé el oro hasta los últimos 200 metros»

Fernando Barceló es un ciclista de 22 años nacido en Huesca. Es una de las promesas del ciclismo español, actualmente forma parte del equipo Euskadi Basque Country-Murias y el domingo consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de Europa sub-23 de ciclismo en ruta de Brno, en la República Checa.

—¿Cuál es su primer recuerdo sobre una bici?

—Mis primeros recuerdos de ir en bici son con tres o cuatro años. De pequeño siempre estaba haciendo carreras en las plazas con otros chicos. A los seis años me apunté a la escuela de ciclismo y lo compaginé con otros deportes hasta los 14 o 15 años, cuando me decanté por la bici.

—¿Cómo es como ciclista?

—Si estoy en forma me vienen bien carreras que sean duras y en las que se llegue a la meta sin chispa y sin ese esprint final. Ahí es donde mejor me defiendo.

—¿Qué hay que tener para ser ciclista profesional?

—Aparte de las cualidades físicas, hay que tener mucho amor propio y por el deporte. A nivel mental hay que ser constante porque es un deporte muy duro.

—¿Cómo han sido sus primeros años en el ciclismo?

—Empecé en el Club Ciclista Oscense, después estuve los dos años de júnior y los dos primeros de sub-23 en la Fundación Contador, donde aprendí mucho. Di un salto de calidad importante en cuanto a estructura, presupuesto y calendario. Fue fundamental en mi aprendizaje y crecimiento. Después en la Fundación Euskadi me transmitieron más o menos lo mismo que en la de Contador, pero mi papel era más de líder y el equipo trataba de apoyarme en todas las carreras, me transmitieron muchísima confianza.

—¿Y en el Euskadi-Murias?

—Es mi primer año de profesional. Traté de crecer y de ayudar al equipo cuando fue necesario.

—¿Cómo recuerda aquél tercer puesto en El Acebo en la Vuelta a Asturias?

—Fue una jornada muy dura. Era mi primera carrera profesional. Hizo un día de perros e iba viendo que cada vez quedaban menos corredores. No me lo creía. Me ganaron Raúl Alarcón y Nairo Quintana, pero antes de llegar a la meta ya estaba sintiendo el triunfo.

—¿Cómo valora su tercer puesto en el Europeo?

—Estoy muy contento por haber conseguido este bronce. Mi ambición y mi idea eran las de competir por la carrera y, aunque haya quedado tercero, hasta los últimos 200 metros estuve disputando el oro, que era mi objetivo.

—Además, este año pudo competir en Aragón.

—Participar en la Vuelta Aragón fue algo increíble. Tener tantos amigos y gente conocida en las salidas, en las llegadas y durante la carrera fue impresionante. El año que viene trataré de llegar lo mejor posible físicamente para sacar un buen resultado.

—¿Alguna etapa de su carrera que haya sido especial?

—Todas han tenido sus momentos buenos y sus momentos más complicados. Quizá los años en los que más he disfrutado son este, el año pasado y los dos de júnior.

—¿Un sueño cumplido?

—Puedo decir que he cumplido mi sueño de llegar a ser profesional.

—¿Y por cumplir?

—Más que sueños, me marco objetivos y carreras que me motiven y me hagan más ilusión. Ahora me tengo que plantear un poco cuál será mi próximo objetivo.